Психолог назвала черты, которые выдают абьюзера в "галантном" кавалере

Абьюз — термин, который используется для описания отношений, где один партнёр оскорбляет другого, контролирует, манипулирует, не считается с чужими интересами и желаниями. Чем опасен мужчина-абьюзер и как женщине распознать такого, рассказала психолог Лия Аванесова в интервью RuNews24.ru

По её словам, на начальных этапах отношений такой мужчина может быть очень учтив, мил и галантен. Он проявляет внимание, заботу и заинтересованность в личности женщины. Абьюзер делает это для того, чтобы создать самую благоприятную почву, ведь если он проявит свою агрессию в начале, то женщине будет легко уйти от него, пока она не испытывает никаких особенных чувств. Он даже может сочинить про себя какую-то душещипательную историю, чтобы жертва прониклась сочувствием к нему, но спустя время он начнёт считать избранницу своей собственностью, а не отдельной личностью.

Следующим моментом, на котором остановила внимание специалист, является контроль, замаскированный под заботу. К примеру, мужчина выражает беспокойство за девушку, которая до сих пор не дошла до дома. Но потом вся эта забота превращается в "Я не хочу, чтобы ты общалась с этими подругами, мне не нравится их образ жизни, как они одеваются" и так далее. Мужчина-абьюзер будет обрывать связи, которые имеет его девушка, чтобы в случае проблем ей не к кому было обратиться и некуда пойти. По той же причине он может попросить избранницу бросить работу, чтобы он обеспечивал семью, а она следила за домом. Истинный мотив таких предложений в том, чтобы девушка зависела от него и финансово.

Контроль за внешним видом женщины также является важной чертой мужчины-абьюзера. Он может по каким-то причинам запрещать что-то надевать, а что-то, наоборот, просить надеть. В его действиях полно манипуляций, шантажа и нездоровой ревности, считает психолог.

В таких отношениях женщина перестаёт быть ценной, а её самооценка снижается, когда ей не удаётся угодить мужчине лишний раз или она на что-то его неожиданно спровоцирует. Абьюзер может раскаяться, попросить прощения и пообещать, что впредь такого не повторится. После этого наступает период спокойствия и хорошего отношения, а потом всё повторяется вновь, но уже с иными последствиями. Итак, как же спасти себя от мужчины-абьюзера?

"Сделать это очень сложно, но как только вы поняли, с кем имеете дело и распознали абьюзивное отношение, то нужно не уходить, а бежать. Если нет возможности получить помощь у близких и родных, обратитесь за помощью к специалисту или в кризисные центры", — заключила психолог.