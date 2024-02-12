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12 февраля, 14:49

Раскрыт подвох публичного предложения руки, который может обернуться ошибкой всей жизни

Психолог Наумова объяснила, в чём коварство публичного предложения руки и сердца

Попросить у женщины руки и сердца на публике всегда было популярной затеей. Однако у такого предложения есть и тёмные стороны. О них рассказала психолог Наталья Наумова в интервью РИА "ФедералПресс".

Если сделать предложение руки и сердца в присутствии публики, то множество людей увидит один из самых счастливых моментов в жизни пары, однако и здесь есть свои минусы. Специалист считает идеальным вариантом попросить руки наедине, потому что в ином случае на человека оказывается тяжёлое давление со стороны тех, кто наблюдает за этим, включая самого партнёра.

"Это такая манипуляция, вынуждение — поставить человека в неудобное положение. То есть отношения связаны с манипуляциями, с давлением. Тут не столько потребность в любви, сколько потребность доказать свою правоту, добиться желаемого любым способом. У таких людей теряется интерес к отношениям в тот момент, когда они их добиваются", — объяснила Наумова.

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Сделать предложение и сыграть свадьбу можно всегда. Ранее Life.ru рассказывал о 88-летней невесте, которая положительно ответила на предложение руки и сердца от своего 83-летнего жениха. Церемония их бракосочетания состоится в марте в доме-интернате для пожилых, где и проживают будущие молодожёны.

Обложка ©

Unsplash / Natalie Runnerstrom

Владимир Озеров
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