Раскрыт подвох публичного предложения руки, который может обернуться ошибкой всей жизни

Попросить у женщины руки и сердца на публике всегда было популярной затеей. Однако у такого предложения есть и тёмные стороны. О них рассказала психолог Наталья Наумова в интервью РИА "ФедералПресс".

Если сделать предложение руки и сердца в присутствии публики, то множество людей увидит один из самых счастливых моментов в жизни пары, однако и здесь есть свои минусы. Специалист считает идеальным вариантом попросить руки наедине, потому что в ином случае на человека оказывается тяжёлое давление со стороны тех, кто наблюдает за этим, включая самого партнёра.

"Это такая манипуляция, вынуждение — поставить человека в неудобное положение. То есть отношения связаны с манипуляциями, с давлением. Тут не столько потребность в любви, сколько потребность доказать свою правоту, добиться желаемого любым способом. У таких людей теряется интерес к отношениям в тот момент, когда они их добиваются", — объяснила Наумова.