Церемонию проведут в доме престарелых: В Башкортостане 88-летняя невеста сыграет свадьбу с 83-летним женихом

В Башкортостане 88-летняя Зугра Тагирова и 83-летний Халаф Хабирялов задумали устроить бракосочетание. Церемония пройдёт в старобаишском доме-интернате для престарелых, где и проживают жених с невестой. Об этом сообщает SHOT.

Зугра Тагирова и Халаф Хабирялов готовятся устроить свадьбу. Видео © T.me / SHOT

И в мыслях не было у Зугры Тагировой, что она вновь обретёт семейное счастье на подходящем к концу девятом десятке лет. На долю пенсионерки выпало немало испытаний: голодное детство времён войны, переезд на Украину, тяжёлый труд на железной дороге, трагическая утрата мужа и потеря детей.

Дом Зугры в 2023 году оказался в эпицентре военных действий и был разрушен. Перепуганную старушку нашли российские бойцы в лесу, где она двое суток пряталась от обстрелов. Тогда и смогла вспомнить, что в Башкортостане у неё есть родственники. Погостив у брата, женщина переехала в старобаишвский дом-интернат, где судьба познакомила её с будущим женихом.

Уже вскоре Халаф отважился сделать Зугре предложение. Новоиспечённые жених и невеста подали заявление в местное отделение ЗАГС, церемония бракосочетания состоится в марте. Руководитель интерната пообещал предоставить молодожёнам отдельную комнату для обустройства семейного гнёздышка.