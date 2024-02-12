5 подарков на День влюблённых, от которых ваша интимная жизнь заиграет новыми красками
Что подарить возлюбленному, чтобы не только приятно удивить, но и сделать этот день по-настоящему особенным? Не просто так 14 февраля считается Днём всех влюблённых. Стоит отразить свои чувства в подарке.
Чем ближе День святого Валентина, тем актуальнее становится вопрос, что подарить любимому человеку. Открытки, цветы и шоколадные конфеты вряд ли могут сделать этот день незабываемым. Поэтому, если для вас 14 февраля не просто повод ещё раз рассказать о своей любви, но и возможность ярко и по-особенному отпраздновать его вдвоём, ваш подарок должен быть необычным, интимным и радовать обоих.
1. Свеча для массажа
Интересные варианты подарков на 14 февраля. Фото © Shutterstock
"Если массаж кажется вам чем-то обыденным и давно потерявшим романтическую привлекательность, попробуйте разнообразить его, например при помощи массажной свечи", — рассказывает Life.ru создатель бренда интимной косметики Виктория Никифорова. Свеча изготовлена из специального массажного масла. Когда она зажигается, масло начинает постепенно плавиться.
Тёплое масло помогает лучше расслабиться и получить максимум наслаждения. Температуру можно выбирать, добиваясь более ярких ощущений. Только будьте аккуратны и соблюдайте правила безопасности.
2. Лубрикант на водной основе
Главная проблема большинства интимных смазок в том, что они далеко не так безопасны и комфортны, как это обещает производитель. Поэтому, выбирая лубрикант, отдавайте предпочтение смазкам на водной основе с правильным составом.
Такие смазки подходят для использования с любыми видами интимных игрушек, не нарушают баланс микрофлоры интимной зоны, легко смываются водой, не оставляют следов на белье и одежде и т.д.
Идеально, если лубрикант будет иметь "съедобную" формулу и подходить для любого вида секса.
3. Настольные игры для взрослых
Что подарить, чтобы понравилось обоим? Фото © Shutterstock
"Настольные игры в последние годы переживают своё второе рождение. С большим удовольствием в них играют не только дети, но и взрослые", — делится эксперт. Вечер с эротической игрой и бокалом любимого вина станет одним из самых ярких совместных воспоминаний.
От обычных игры для взрослых отличаются видом заданий, которые нужно выполнить участникам, начиная от самых невинных, например романтического массажа, и заканчивая самыми продвинутыми, включающими интим в новой позе или с применением секс-игрушки. Хорошо, если кроме настолки у вас будут и все необходимые атрибуты к ней.
4. Интимные игрушки
Если вы до сих пор не пробовали разнообразить свои интимные отношения при помощи секс-игрушек, праздник 14 февраля — лучший повод сделать это.
Выбор огромен как для мужчин, так и для женщин, от самых откровенных до самых необычных. И практически любую интимную игрушку можно использовать, чтобы испытать незабываемые ощущения вместе. Только обратите внимание на материал, из которого она изготовлена. Лучше, если это будет высококачественный силикон, безопасный для здоровья. И не забудьте купить хорошую смазку.
5. Сексуальный наряд
Пять идей подарков на 14 февраля, чтобы провести День всех влюблённых романтично. Фото © Freepik / haritanita
Мало что может так быстро настроить на романтический лад, как сексуальный домашний образ. "Причём шёлковая пижама может будоражить воображение не меньше, чем костюм для ролевой игры", — подчёркивает Виктория Никифорова. Выбирайте образ исходя из вашего темперамента и планов на вечер.
Кстати, отмечает эксперт, представление, что эротическая одежда — исключительно женская прерогатива, давно устарело. В эту игру, как и во всё, что связывает двух по-настоящему любящих друг друга людей, можно играть вдвоём.
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