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12 февраля, 14:00

5 подарков на День влюблённых, от которых ваша интимная жизнь заиграет новыми красками

Что подарить возлюбленному, чтобы не только приятно удивить, но и сделать этот день по-настоящему особенным? Не просто так 14 февраля считается Днём всех влюблённых. Стоит отразить свои чувства в подарке.

Чем ближе День святого Валентина, тем актуальнее становится вопрос, что подарить любимому человеку. Открытки, цветы и шоколадные конфеты вряд ли могут сделать этот день незабываемым. Поэтому, если для вас 14 февраля не просто повод ещё раз рассказать о своей любви, но и возможность ярко и по-особенному отпраздновать его вдвоём, ваш подарок должен быть необычным, интимным и радовать обоих.

1. Свеча для массажа

Интересные варианты подарков на 14 февраля. Фото © Shutterstock

Интересные варианты подарков на 14 февраля. Фото © Shutterstock

"Если массаж кажется вам чем-то обыденным и давно потерявшим романтическую привлекательность, попробуйте разнообразить его, например при помощи массажной свечи", рассказывает Life.ru создатель бренда интимной косметики Виктория Никифорова. Свеча изготовлена из специального массажного масла. Когда она зажигается, масло начинает постепенно плавиться.

Тёплое масло помогает лучше расслабиться и получить максимум наслаждения. Температуру можно выбирать, добиваясь более ярких ощущений. Только будьте аккуратны и соблюдайте правила безопасности.

Виктория Никифорова

Эксперт

Тёплое масло помогает лучше расслабиться и получить максимум наслаждения. Температуру можно выбирать, добиваясь более ярких ощущений. Только будьте аккуратны и соблюдайте правила безопасности.
Тёплое масло помогает лучше расслабиться и получить максимум наслаждения. Температуру можно выбирать, добиваясь более ярких ощущений. Только будьте аккуратны и соблюдайте правила безопасности.

2. Лубрикант на водной основе

Главная проблема большинства интимных смазок в том, что они далеко не так безопасны и комфортны, как это обещает производитель. Поэтому, выбирая лубрикант, отдавайте предпочтение смазкам на водной основе с правильным составом.

Такие смазки подходят для использования с любыми видами интимных игрушек, не нарушают баланс микрофлоры интимной зоны, легко смываются водой, не оставляют следов на белье и одежде и т.д.

Виктория Никифорова

Эксперт

Такие смазки подходят для использования с любыми видами интимных игрушек, не нарушают баланс микрофлоры интимной зоны, легко смываются водой, не оставляют следов на белье и одежде и т.д.
Такие смазки подходят для использования с любыми видами интимных игрушек, не нарушают баланс микрофлоры интимной зоны, легко смываются водой, не оставляют следов на белье и одежде и т.д.

Идеально, если лубрикант будет иметь "съедобную" формулу и подходить для любого вида секса.

3. Настольные игры для взрослых

Что подарить, чтобы понравилось обоим? Фото © Shutterstock

Что подарить, чтобы понравилось обоим? Фото © Shutterstock

"Настольные игры в последние годы переживают своё второе рождение. С большим удовольствием в них играют не только дети, но и взрослые", делится эксперт. Вечер с эротической игрой и бокалом любимого вина станет одним из самых ярких совместных воспоминаний.

От обычных игры для взрослых отличаются видом заданий, которые нужно выполнить участникам, начиная от самых невинных, например романтического массажа, и заканчивая самыми продвинутыми, включающими интим в новой позе или с применением секс-игрушки. Хорошо, если кроме настолки у вас будут и все необходимые атрибуты к ней.

4. Интимные игрушки

Если вы до сих пор не пробовали разнообразить свои интимные отношения при помощи секс-игрушек, праздник 14 февраля — лучший повод сделать это.

Виктория Никифорова

Эксперт

Если вы до сих пор не пробовали разнообразить свои интимные отношения при помощи секс-игрушек, праздник 14 февраля — лучший повод сделать это.
Если вы до сих пор не пробовали разнообразить свои интимные отношения при помощи секс-игрушек, праздник 14 февраля — лучший повод сделать это.

Выбор огромен как для мужчин, так и для женщин, от самых откровенных до самых необычных. И практически любую интимную игрушку можно использовать, чтобы испытать незабываемые ощущения вместе. Только обратите внимание на материал, из которого она изготовлена. Лучше, если это будет высококачественный силикон, безопасный для здоровья. И не забудьте купить хорошую смазку.

5. Сексуальный наряд

Пять идей подарков на 14 февраля, чтобы провести День всех влюблённых романтично. Фото © Freepik / haritanita

Пять идей подарков на 14 февраля, чтобы провести День всех влюблённых романтично. Фото © Freepik / haritanita

Мало что может так быстро настроить на романтический лад, как сексуальный домашний образ. "Причём шёлковая пижама может будоражить воображение не меньше, чем костюм для ролевой игры", — подчёркивает Виктория Никифорова. Выбирайте образ исходя из вашего темперамента и планов на вечер.

Кстати, отмечает эксперт, представление, что эротическая одежда — исключительно женская прерогатива, давно устарело. В эту игру, как и во всё, что связывает двух по-настоящему любящих друг друга людей, можно играть вдвоём.

6 худших подарков на День святого Валентина, дарить которые нельзя, если не хотите остаться без пары
6 худших подарков на День святого Валентина, дарить которые нельзя, если не хотите остаться без пары
Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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