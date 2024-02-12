Тест: Только настоящий фанат Цоя не ошибётся — в СССР каждый знал эти строки песен группы "Кино"

Знаменитого Виктора Цоя знают все даже сегодня, его песни поют в школах и на студенческих вечерах. Пожалуй, это одна из тех неизменных традиций, которая передалась всем ещё из времён СССР. Несмотря на то что самого поэта и певца уже нет с нами, его песни продолжают жить в сердцах каждого. Проверьте память, сможете вспомнить продолжение строчек группы "Кино"?