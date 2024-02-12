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12 февраля, 13:00

Тест: Только настоящий фанат Цоя не ошибётся — в СССР каждый знал эти строки песен группы "Кино"

Окунитесь в приятную ностальгию по молодости и снова почувствуйте себя бунтарём с Life.ru! Возможно, ваши сердца тоже требуют перемен в серой рутине. Так почему бы не зарядиться мотивацией что-то менять с песнями группы "Кино"?

Знаменитого Виктора Цоя знают все даже сегодня, его песни поют в школах и на студенческих вечерах. Пожалуй, это одна из тех неизменных традиций, которая передалась всем ещё из времён СССР. Несмотря на то что самого поэта и певца уже нет с нами, его песни продолжают жить в сердцах каждого. Проверьте память, сможете вспомнить продолжение строчек группы "Кино"?

На Life.ru также можно узнать, каким животным вы были в прошлой жизни, и проверить, как хорошо вы помните эти советские фильмы и их актёрский состав.

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Кто дёргает за ниточки: 5 теорий заговора о тайном мировом правительстве
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ТАСС / Сергей Берменьев

Елизавета Терешкова
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