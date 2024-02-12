Этих легендарных актёров из советского кино и по сей день считают эталонами мужской красоты Образ настоящего мужчины в СССР был сформирован благодаря актёрам кино. Персонажи были сильными, смелыми и умными. Life.ru рассказывает про легендарных артистов СССР, которых и сегодня считают эталонами. 12 февраля, 06:00 Обложка © "Человек-амфибия", режиссёры Владимир Чеботарёв, Геннадий Казанский, сценаристы Акиба Гольбурт, Алексей Каплер / Kinopoisk.ru, ТАСС / Валентин Мастюков, Анатолий Ковтун

Многие советские актёры от природы были наделены харизмой, обаянием и мужественностью. Они очаровывали зрительниц Советского Союза, а парней заставляли равняться на себя, чтобы завоевать женщину. Какие легендарные артисты времён СССР были эталонами маскулинности и остаются такими даже сейчас?

1. Олег Янковский

Олег Янковский в молодости был тем ещё секс-символом эпохи. Фото © ТАСС / Анатолий Морковкин

Легендарный советский актёр впервые стал популярен благодаря фильмам "Щит и меч" (1968), а также "Тот самый Мюнхгаузен" (1979). С тех пор артист играл в картинах почти каждый год вплоть до 2009-го.

У Янковского была характерная для настоящего мужчины внешность, которая и покорила сердца многих женщин. Тяжёлый взгляд, стильная причёска и усы вселяли любовь и порождали симпатию. К сожалению, артист умер в 65 лет, но до своей кончины выглядел хорошо. Многие женщины до сих пор считают его привлекательным.

2. Андрей Миронов

Андрей Миронов умер, но память о нём живёт до сих пор. Фото © ТАСС / Михаил Строков

Артист завоевал первую популярность среди советских женщин благодаря кинокартине "12 стульев" (1976). Персонаж Остапа Бендера пришёлся актёру к лицу, его он сыграл идеально. С 1976-го по 1987-й Миронов снимался в нескольких картинах в год и был чуть ли не самым популярным мужчиной в стране. Умер в 1987 году, в 46 лет. Но даже в столь зрелом возрасте выглядел довольно брутально и стильно.

3. Олег Даль

Олег Даль — артист, которого помнят все, кто жил в СССР. Фото © ТАСС / Михаил Строков

Персонажи, которых играл Даль, немного отличались от ролей других героев подборки. Они были не столько брутальны, сколько интеллигентны и по-хорошему хитры. К слову, благодаря Олегу Далю среди девушек СССР сформировался запрос на умных парней.

На протяжении актёрской карьеры мужчина внимательно относился к выбору ролей и не участвовал в проектах, которые его не интересовали. Но жизнь легендарного Олега Даля продлилась недолго, хоть и прошла вполне успешно. Актёр умер в 1981 году в 39 лет, что расстроило многих его фанатов.

4. Владимир Коренев

Владимир Коренев — актёр, которого в СССР обожали все. Фото © "Человек-амфибия", режиссёры Владимир Чеботарёв, Геннадий Казанский, сценаристы Акиба Гольбурт, Алексей Каплер / Kinopoisk.ru

Актёр стал известен благодаря главной роли в фильме "Человек-амфибия" (1961). Не совсем брутальный внешний вид, ослепительная улыбка, но при этом маскулинность парня завоевали сердца почти всех жительниц Советского Союза. У артиста было ещё несколько интересных работ, которые гремели на весь СССР. Например, Коренев играл в "Детях Дон Кихота" и "Освобождении". Но артиста всё равно называли только Ихтиандром.

Легендарный актёр сделал головокружительную карьеру на большом экране, а умер в зрелом возрасте — в 80 лет.

5. Олег Стриженов

Жизнь Олега Стриженова до сих пор интересует фанатов. Фото © ТАСС / Евгений Кассин, Александр Коньков

Брутальный актёр настолько сильно покорил сердца советских девушек, что после прихода популярности незнакомки звонили ему почти каждый день.

Самые известные проекты Стриженова — "Капитанская дочка" (1958) и "Пиковая дама" (1982). Благодаря им артист стал настолько популярным, что однажды даже позволил себе отказаться сниматься в фильме "Война и мир" известного режиссёра Сергея Бондарчука, хотя его просили об этом в высоких кабинетах.

Стриженов не только добился огромных успехов в актёрской карьере, но и является долгожителем. Сейчас ему 94 года и он до сих пор держится огурцом.

6. Михаил Боярский

У Михаила Боярского есть не только красивые песни, но и классные фильмы. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Красавчика, сыгравшего д’Артаньяна, любили в Советском Союзе и обожают сейчас. Благодаря брутальным усам, стильной шляпе и модной длинной причёске артист стал настоящим секс-символом СССР. От фанатов у него не было отбоя, каждый день с ним хотели увидеться и поговорить.

74-летнего Боярского любят до сих пор. Многие даже слушают его песни. Правда, недавно артисту нездоровилось. СМИ сообщали о том, что у него была плановая госпитализация.

7. Николай Рыбников

Николай Рыбников — актёр, который быстро взлетел и резко погас. Фото © ТАСС / Евгений Кассин, Александр Коньков

Артист завоевал сердца жительниц Советского Союза благодаря крепкому телосложению, ослепительной улыбке и яркой харизме. Самым популярным проектом Рыбникова были картины "Война и мир" (1967) и "Освобождение" (1968). Благодаря им актёр на несколько лет стал советским секс-символом.

Однако с 1970 по 1990 год популярность артиста падала. Количество проектов, в которые звали Рыбникова, стремительно уменьшалось. Артист умер в 1990 году в возрасте 59 лет.

8. Вячеслав Тихонов

Актёр Вячеслав Тихонов стал легендой кино СССР. Фото © "Семнадцать мгновений весны", режиссёр Татьяна Лиознова, сценарист Юлиан Семёнов / Kinopoisk.ru

Это, пожалуй, самый брутальный и крутой актёр советских времён. Ведь именно Тихонов сыграл легендарного шпиона Штирлица в сериале "Семнадцать мгновений весны" (1973). После этой картины карьера пошла на взлёт: актёр играл в фильмах каждый год вплоть до 2006-го. Прожил яркую и насыщенную жизнь, добился успеха на экранах, скончался в 2009-м в возрасте 81 года.

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Авторы Никита Фартов