Такого вы точно не видели: 10 до абсурда интересных вещиц, разглядывать которые хочется часами
От древних загадок до недавних открытий — от одного вида этих "штук" ваши глаза залезут на лоб и больше оттуда никуда не сползут! Неожиданная порция удивления и вдохновения — на десяти фотографиях в материале.
"Около 4500 лет назад древнеегипетские родители положили этот домашний мяч в могилу своего ребёнка как игрушку, чтобы тот мог играть с ним в загробной жизни".
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"Это очень редкий набор ножей из Италии XVI века. На каждой стороне стального лезвия выгравированы музыкальные ноты и тексты, которые предназначены для пения как благодарственные молитвы перед и после еды".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ridiculously_interesting
"Образец кейса продавца неоновых вывесок, около 1935 года".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ridiculously_interesting
"Кукла из обуви, принадлежавшая ребёнку из лондонских трущоб в начале XX века. Она сделана вручную из обрезков ткани и каблука мужского старого башмака".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ridiculously_interesting
"Веер с изображением чёрного кота, сделанный в Германии в 1920-х годах. Я знаю, что это задумывалось как прикол для Хэллоуина, но могу придумать по меньшей мере шесть моих обычных образов, которые идеально сочетались бы с сердитым котом".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ridiculously_interesting
"Золотые серьги в виде пауков, 300 год до н.э. – 100 год до н.э., из Бактрийского региона в современном Афганистане".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ridiculously_interesting
"Бутылка из серебряного стекла, в которой, как говорят, содержится дух ведьмы. Она была найдена в 1915 году у пожилой женщины, которая строго предупредила, что, если открыть восковую печать, это принесёт кучу неприятностей".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ridiculously_interesting
"Один из муляжей голов из мыла, сделанных Фрэнком Моррисом и братьями Джоном и Кларенсом Энглин, которые они уложили в свои кровати, чтобы обмануть ночных охранников во время своего успешного побега из тюрьмы Алькатрас в июне 1962 года".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ridiculously_interesting
"Коричневая бархатная шляпа, принадлежавшая уличному дантисту или странствующему вырывателю зубов в Лондоне в 1820–1850-х годах. Она украшена 88 испорченными человеческими зубами от бывших пациентов, каждый просверлен и прикреплён с помощью бечёвки".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ridiculously_interesting
"В начале 1900-х годов мужчина не мог позволить себе настоящие зубные протезы, поэтому сделал свои собственные из расплавленных зубных щёток и зубов мёртвых койотов".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ridiculously_interesting
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ridiculously_interesting