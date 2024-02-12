Такого вы точно не видели: 10 до абсурда интересных вещиц, разглядывать которые хочется часами

"Около 4500 лет назад древнеегипетские родители положили этот домашний мяч в могилу своего ребёнка как игрушку, чтобы тот мог играть с ним в загробной жизни".

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"Это очень редкий набор ножей из Италии XVI века. На каждой стороне стального лезвия выгравированы музыкальные ноты и тексты, которые предназначены для пения как благодарственные молитвы перед и после еды".

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"Образец кейса продавца неоновых вывесок, около 1935 года".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ridiculously_interesting

"Кукла из обуви, принадлежавшая ребёнку из лондонских трущоб в начале XX века. Она сделана вручную из обрезков ткани и каблука мужского старого башмака".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ridiculously_interesting

"Веер с изображением чёрного кота, сделанный в Германии в 1920-х годах. Я знаю, что это задумывалось как прикол для Хэллоуина, но могу придумать по меньшей мере шесть моих обычных образов, которые идеально сочетались бы с сердитым котом".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ridiculously_interesting

"Золотые серьги в виде пауков, 300 год до н.э. – 100 год до н.э., из Бактрийского региона в современном Афганистане".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ridiculously_interesting

"Бутылка из серебряного стекла, в которой, как говорят, содержится дух ведьмы. Она была найдена в 1915 году у пожилой женщины, которая строго предупредила, что, если открыть восковую печать, это принесёт кучу неприятностей".

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"Один из муляжей голов из мыла, сделанных Фрэнком Моррисом и братьями Джоном и Кларенсом Энглин, которые они уложили в свои кровати, чтобы обмануть ночных охранников во время своего успешного побега из тюрьмы Алькатрас в июне 1962 года".

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"Коричневая бархатная шляпа, принадлежавшая уличному дантисту или странствующему вырывателю зубов в Лондоне в 1820–1850-х годах. Она украшена 88 испорченными человеческими зубами от бывших пациентов, каждый просверлен и прикреплён с помощью бечёвки".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ridiculously_interesting

"В начале 1900-х годов мужчина не мог позволить себе настоящие зубные протезы, поэтому сделал свои собственные из расплавленных зубных щёток и зубов мёртвых койотов".