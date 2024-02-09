10 запутанных фотографий, на которые придётся поглазеть, прежде чем поймёте, что там происходит

Готовы к испытанию на смекалку? Эти 10 снимков заставят смотреть на них снова и снова, прежде чем вы сможете разгадать, в чём соль. Life.ru собрал неочевидные оптические иллюзии и загадки, где не всё так очевидно, как хотелось бы.