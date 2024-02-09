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9 февраля, 06:00

10 запутанных фотографий, на которые придётся поглазеть, прежде чем поймёте, что там происходит

Готовы к испытанию на смекалку? Эти 10 снимков заставят смотреть на них снова и снова, прежде чем вы сможете разгадать, в чём соль. Life.ru собрал неочевидные оптические иллюзии и загадки, где не всё так очевидно, как хотелось бы.

"То, как свет отражается от моей вазы, выглядит как дым", — SimpleSpyder.

Фото © Reddit / SimpleSpyder

Фото © Reddit / SimpleSpyder

"Этот журавль выглядит так, будто он носит мои кроссовки", — kardashevy.

Фото © Reddit / kardashevy

Фото © Reddit / kardashevy

"Птица пролетела мимо, когда мы делали фотографию. Теперь кажется, будто она у меня на голове сидит", — Ok-Atmosphere8982.

Фото © Reddit / Ok-Atmosphere8982

Фото © Reddit / Ok-Atmosphere8982

"Это... Дэнни Де Вито?" jolteona.

Фото © Reddit / jolteona

Фото © Reddit / jolteona

"Моя грязная чашка выглядит как сосновый лес", — Knugles.

Фото © Reddit / Knugles

Фото © Reddit / Knugles

"У меня есть пара родинок, которые выглядят словно пирсинг брови", — szlfr.

Фото © Reddit / szlfr

Фото © Reddit / szlfr

"Я фотографировал это облако, похожее на перо, а потом в кадр влетела птица", — TedTheHappyGardener.

Фото © Reddit / TedTheHappyGardener

Фото © Reddit / TedTheHappyGardener

"Из-за странного отражения этот мужчина выглядит как призрак", — TheSh0rt1.

Фото © Reddit / TheSh0rt1

Фото © Reddit / TheSh0rt1

"Гигантская шляпа!" SequenceStar.

Фото © Reddit / SequenceStar

Фото © Reddit / SequenceStar

"Район в Вашингтоне, где я раньше работал, напоминает Юрский парк", — zuzuofthewolves.

Фото © Reddit / zuzuofthewolves

Фото © Reddit / zuzuofthewolves

Тест: Кем бы вы могли быть из императоров или императриц государства Российского?
Тест: Кем бы вы могли быть из императоров или императриц государства Российского?
Обложка ©

Reddit / kardashevy / TedTheHappyGardener

Сергей Трофимов
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