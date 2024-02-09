10 запутанных фотографий, на которые придётся поглазеть, прежде чем поймёте, что там происходит
Готовы к испытанию на смекалку? Эти 10 снимков заставят смотреть на них снова и снова, прежде чем вы сможете разгадать, в чём соль. Life.ru собрал неочевидные оптические иллюзии и загадки, где не всё так очевидно, как хотелось бы.
"То, как свет отражается от моей вазы, выглядит как дым", — SimpleSpyder.
Фото © Reddit / SimpleSpyder
Фото © Reddit / kardashevy
"Птица пролетела мимо, когда мы делали фотографию. Теперь кажется, будто она у меня на голове сидит", — Ok-Atmosphere8982.
Фото © Reddit / Ok-Atmosphere8982
Фото © Reddit / jolteona
Фото © Reddit / Knugles
Фото © Reddit / szlfr
"Я фотографировал это облако, похожее на перо, а потом в кадр влетела птица", — TedTheHappyGardener.
Фото © Reddit / TedTheHappyGardener
"Из-за странного отражения этот мужчина выглядит как призрак", — TheSh0rt1.
Фото © Reddit / TheSh0rt1
"Гигантская шляпа!" — SequenceStar.
Фото © Reddit / SequenceStar
"Район в Вашингтоне, где я раньше работал, напоминает Юрский парк", — zuzuofthewolves.
Фото © Reddit / zuzuofthewolves
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Reddit / kardashevy / TedTheHappyGardener