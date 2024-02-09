Пентхаусы в Майами и Нью-Йорке: Как обустроила в США запасной аэродром Кристина Орбакайте Тучи сгущаются над Кристиной Орбакайте. Её гастрольный тур по Сибири отменён. Общественность требует проверить её на предмет финансирования ВСУ. Дочери Примадонны есть куда податься: у неё имеется американский паспорт и роскошная недвижимость в США. 8 февраля, 21:41 Кристина Орбакайте. Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock, © orbakaite.ru

Что произошло с гастролями Орбакайте

Гастроли Кристины Орбакайте по Сибири, запланированные на февраль – март, отменены после жалоб общественных активистов в местные администрации. Концерты певицы не состоятся в Братске, Иркутске, Улан-Удэ, Красноярске и Новосибирске. На днях стало известно, что приостановлена продажа билетов и на её выступление во Владивостоке.

Поп-звезде ничего не оставалось делать, как снова обратить внимание на Израиль, где она уже выступала прошлым летом. Взамен сорванного сибирского тура Орбакайте анонсировала концерты в Хайфе, Беэр-Шеве, Ашдоде и Тель-Авиве. Билеты стоят в пересчёте на рубли от 6,5 до 10,5 тысячи рублей. Дата не определена, примерно конец июня.

Пугачёва и Галкин* станцевали на концерте Орбакайте в Израиле. Видео © t.me / Новости звёзд

Тем временем поклонники и недоброжелатели Кристины Орбакайте смакуют кадры с её прошлых израильских концертов. Тогда к ней на сцену неожиданно вышли её мать Алла Пугачёва и отчим Максим Галкин*. Они танцевали и красовались перед зрителями.

Почему просят проверить дочь Пугачёвой

Тучи начали сгущаться над Кристиной Орбакайте ещё прошлой весной. Общественники попросили проверить её на предмет финансирования ВСУ. Заявление в Следственный комитет направили члены Ассоциации патриотических сил Юга России. Подозрения не беспочвенны: она живёт в США, не подвергаясь никаким притеснениям, имеет американское гражданство, о спецоперации отмалчивается, на родину приезжает изредка, только чтобы заработать. Во время мобилизации Орбакайте помогла сыну Никите переехать в Штаты и получить ПМЖ. Если факт финансирования ВСУ со стороны Орбакайте подтвердится, у неё могут конфисковать её российские активы.

Где и как живёт в США Кристина Орбакайте

Согласно телефонным справочникам США, у Кристины Орбакайте и её третьего по счёту мужа Михаила Земцова имеется жильё в Нью-Йорке и Майами.











Певица с супругом прописаны в фешенебельных апартаментах кондоминиума под названием Twenty Five Murray Street на нью-йоркском престижном острове Манхэттен. Стоимость — около 2,5 миллиона долларов, а месяц аренды обойдётся примерно в 15 тыс. долларов.

— Все резиденции просторные, с широкими дощатыми полами из красного дуба, кессонными потолками с лепниной и мраморными ванными комнатами. Есть красиво оформленные кухни с первоклассной техникой из нержавеющей стали, гранитными столешницами и шкафами из вишнёвого дерева. Для всех жильцов работают внутренние бильярдные, сауны, фитзалы, бассейны, прачечные, кинотеатр, детсад и школа. На крыше есть зона отдыха с террасой и настилом растений, — нахваливают риелторы.

В этой высотке владеют пентхаусом Кристина Орбакайте и её муж. Фото © tarlansellsre.com

Также у Кристины Орбакайте и Михаила Земцова есть недвижимость на берегу Атлантического океана в "Маджестик Тауэре" — это роскошный 22-этажный небоскрёб, расположенный в респектабельной деревне Бэл-Харбор в Майами-Бич. Паре принадлежит там пентхаус на 282 квадрата стоимостью до пяти миллионов долларов. Из окон во всю стену открывается головокружительный вид на океан, залив и город. На утопающей в зелени территории имеются бассейн с подогревом и вся пляжная инфраструктура плюс джакузи, теннисный корт, бильярдный зал, фитнес-центр и спа-салоны.

Кристина Орбакайте и её третий по счёту супруг Михаил Земцов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Муж певицы Михаил Земцов — американский бизнесмен, владеющий во Флориде стоматологическим центром. В Соединённые Штаты его подростком увезли родители. Своя отдельная недвижимость — добротный коттедж за полмиллиона долларов в Пенсильвании — есть у отца Земцова, по профессии он тоже дантист.

Кристина и Михаил растят общего ребёнка — несовершеннолетнюю дочку. Прошедшим летом она окончила пятый класс: в Америке это означает переход из начальной в среднюю школу.

Старший сын Кристины Орбакайте — Никита Пресняков — регистрировался по обоим американским адресам матери. Молодой человек осел в США сразу после начала спецоперации. Там он взял себе творческий псевдоним Nick Pres и снимает клипы для западных звёзд.

Средний по возрасту ребёнок Орбакайте, Дени Байсаров, прописки в США не имеет, но часто прилетает к матери в гости. У него есть бизнес в Лондоне — художественная мастерская "Арт-Терапия" для людей без соответствующих навыков. Раньше он развивал российское ивент-агентство "Аутерра", но, кажется, уже забросил это дело. Компания отсутствует по своему юридическому адресу, сайт перестал работать.

Что у Кристины Орбакайте осталось в России

В начале 80-х у Аллы Пугачёвой появилась первая дорогостоящая недвижимость — четырёхкомнатная квартира в похожем на сталинку доме на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы. Это был подарок от государства. Сейчас такая недвижимость стоит около 50 млн руб. В 2014 году Примадонна отписала квартиру дочери. Спустя несколько лет Кристина Орбакайте сделала там роскошный ремонт, но, вероятно, не на свои деньги. Для этой работы она пригласила телевизионщиков из передачи "Идеальный ремонт".

В нулевых для Аллы Пугачёвой построили имение с причалом и корпусом для прислуги на берегу реки Истры в деревне Бережки. Выяснить площадь главного дома не удалось. Судя по кадастровой карте, он не размежёван. Узнать текущего хозяина тоже невозможно, но СМИ сообщали, что особняк переписали на Никиту Преснякова. Однако землёй в 70 соток, согласно базе ЕГРП, владеет не Никита, а его мать Кристина Орбакайте. Цена имения — около 135 млн рублей.

Имение Кристины Орбакайте в Бережках.

* Максим Галкин признан иноагентом.

Нужно ли отменять в России концерты Орбакайте? 0 Конечно, ведь она живёт в США и выводит туда деньги Нет, потому что дочь не отвечает за мать и отчима Я не слежу за жизнью Орбакайте, мне всё равно

Авторы Пётр Егоров