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Что связывает отца Максима Галкина и убийство генерала Льва Рохлина

Официальной версии убийства генерала Льва Рохлина до сих пор верят не все. Лайф обнаружил новые обстоятельства его гибели. Незадолго до своей смерти он пытался разоблачить коррупцию в военных поставках за границу, которые курировали родители Максима Галкина*.

8 января, 21:41
Генерал Лев Рохлин и генерал Александр Галкин. Коллаж © LIFE. Фото © duma.gov.ru, © ТАСС / Виктор Великжанин

Генерал Лев Рохлин и генерал Александр Галкин. Коллаж © LIFE. Фото © duma.gov.ru, © ТАСС / Виктор Великжанин

Кто родители Максима Галкина*

Родители Максима Галкина* всегда принадлежали к привилегированной советской элите. В брежневскую эпоху им были доступны и брендовые шубы из парижских бутиков, и дефицитные деликатесы из спецунивермагов. Отец, генерал Александр Галкин, руководил Главным автомобильно-танковым управлением Минобороны. Мать, Наталья Галкина, трудилась топ-менеджером в "Росвооружении", а потом в организации-приемнике "Рособоронэкспорт". Как выяснил Лайф, это могло создать коррупционно ёмкую ситуацию.

— "Рособоронэкспорт", как и предшествующее ему "Росвооружение" (где работала мать Галкина), заказывал танки с бронетранспортёрами на продажу за границу не напрямую через заводы, а через Главное автобронетанковое управление, которое возглавлял генерал Галкин, — поведал Лайфу отставной полковник Анатолий, работавший под начальством отца юмориста.

  • Галкин-старший на службе. Фото © Instagram** / maxgalkinru
    Галкин-старший на службе. Фото © Instagram** / maxgalkinru
  • Родители Максима Галкина*: генерал Александр Галкин и сотрудница "Рособоронэкспорта" Наталья Галкина. Фото © Instagram** / maxgalkinru
    Родители Максима Галкина*: генерал Александр Галкин и сотрудница "Рособоронэкспорта" Наталья Галкина. Фото © Instagram** / maxgalkinru
  • Галкин* с матерью и отцом. Кадр из видео © YouTube / Уголок Макса
    Галкин* с матерью и отцом. Кадр из видео © YouTube / Уголок Макса

Галкин-старший на службе. Фото © Instagram** / maxgalkinru

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При каких обстоятельствах был убит генерал Лев Рохлин

— У нас была абсолютно либеральная семья. Отец единственный человек такого ранга, который остался в Министерстве обороны России, не приехав к ГКЧП, однажды похвалился Максим Галкин*.

В 1997 году генерал Александр Галкин ушёл в отставку с поста руководителя Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ, вступил в партию "Наш дом — Россия" и вскоре унаследовал мандат депутата Госдумы от убитого при загадочных обстоятельствах военачальника Льва Рохлина. Сейчас пишут, что якобы Галкин-старший и Рохлин были однопартийцами, мол, логично, что первый заменил второго, — однако это не так. Лайф выяснил подробности той странной истории.

Лев Рохлин в Госдуме незадолго до своего убийства. Фото © ТАСС / Николай Малышев

Лев Рохлин в Госдуме незадолго до своего убийства. Фото © ТАСС / Николай Малышев

За несколько месяцев до смерти Лев Рохлин создал собственный политический блок "Движение в поддержку армии" и пообещал россиянам спасти наши Вооружённые силы от развала. Но летом 1998-го его, по официальной версии, застрелила супруга. Случайность или нет — но через две недели в Госдуме должна была выступить Счётная палата с докладом о растратах в "Росвооружении" (предшественник "Рособоронэкспорта"). Напомним, в этой структуре работала мать Галкина*. В итоге слушания не состоялись, вместо этого депутаты проголосовали за передачу мандата убитого Рохлина Александру Галкину. Следующие полтора года отец пародиста не только занимал думское кресло, но и публично совмещал его с должностью советника в "Росвооружении".

16.07.1998 депутаты Госдумы отменили слушания доклада Счётной палаты по "Росвооружению", вместо этого проголосовав за передачу мандата генералу Александру Галкину, штатному советнику "Росвооружения". Скрин © vote.duma.gov.ru

16.07.1998 депутаты Госдумы отменили слушания доклада Счётной палаты по "Росвооружению", вместо этого проголосовав за передачу мандата генералу Александру Галкину, штатному советнику "Росвооружения". Скрин © vote.duma.gov.ru

Незадолго до убийства Лев Рохлин резко критиковал "Росвооружение". Широко известен его доклад в Госдуме "О нарушениях при поставках Россией оружия в Республику Армения". По сути, он говорил о многомиллиардных хищениях в военке. Среди его предложений было привлечение Генпрокуратуры для проведения полноценного расследования и установление жёсткого порядка приватизации оборонных предприятий для сохранения ключевых оборонных производств. Заметим, что именно генерал Александр Галкин провёл приватизацию части мощностей Главного автобронетанкового управления. С его подачи ВС РФ приняли на вооружение бронеавтомобили БТР-80 и "Тигр". Сейчас современные модификации этих машин собирает и поставляет армии частная "Военная промышленная компания" — это холдинг с многомиллиардными оборотами, где вплоть до недавнего времени президентом являлся Дмитрий Галкин, старший брат Максима*.

* Признан в РФ иноагентом.

** Соцсеть Instagram запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Как вы считаете, мог ли отец Максима Галкина* иметь отношение к убийству генерала Рохлина?

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Авторы
Егор Пережогин
Егор Пережогин
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