Как российские олигархи из списка Forbes выживают после начала СВО Российские миллиардеры очень по-разному переживают специальную военную операцию России на Украине. Одни богатеют на фоне скачка цен, другие беднеют из-за санкций, третьи отрекаются от родины. 4 января, 21:40 Пётр Авен, Леонид Федун, Вячеслав Кантор, Елена Батурина, Андрей Мельниченко. Обложка © Wikipedia / LetterOne Group, © ТАСС / Sport-Express / Дарья Исаева / Артем Геодакян, © Wikipedia / Pinskibob / SUEK JSC

25 миллионов в месяц Петру Авену на карманные расходы

Великобритания частично разморозила счета уже как минимум 82 подсанкционных российских олигархов, чтобы они смогли удовлетворить свои "базовые нужды". Речь о тратах на прислугу, рестораны, престижные школы, пентхаусы, виллы, суперкары и прочие атрибуты роскошной жизни. Больше всех на "карманные расходы" получил сооснователь "Альфа-банка" Пётр Авен, ни разу не покидавший Англию после начала СВО. Британские власти единовременно выплатили ему £388 тысяч (около 46 млн рублей), а также выделили ему ежемесячное пособие £60 тысяч (свыше 7 млн рублей). Спущено на тормозах расследование в отношении его жены, которая в обход санкций, не имея собственных доходов, даёт Авену ещё по £140 тысяч (почти 17 млн рублей) каждый месяц. Деньги российскому олигарху нужны прежде всего на обслуживание его шикарной недвижимости в Лондоне и окрестностях.

— Сочувствую бедственному положению украинцев. Мы политически нейтральные бизнесмены. Вот и всё! Когда из Кремля звонили, то у нас не было другого выбора, кроме как ответить, — плакался Авен перед британскими журналистами, пока основанная им международная инвестиционная компания LetterOne переводила почти 5 млрд рублей на поддержку Украины.

Как Андрей Мельниченко борется за разморозку своих активов

С этого года Андрей Мельниченко официально является самым богатым россиянином по версии Forbes. Его состояние оценивается на уровне 25,2 миллиарда долларов. Источник его богатства — основанные им концерны: производитель удобрений "Еврохим" и угольно-энергетическая компания СУЭК. После начала СВО проблемы буквально преследуют миллиардера. На него наложили санкции страны ЕС, Великобритания, США, Швейцария, Новая Зеландия, Австралия, Канада и Украина. Из-за этого ему пришлось переписать бизнес-активы на жену, но на неё тоже наложили санкции.

Арестована его яхта Sailing Yacht A стоимостью €530 миллионов. Заморожена вилла на Лазурном Берегу между Каннами и Ниццей. Непонятно, что сейчас происходит с недвижимостью бизнесмена в Санкт-Морице, Лондоне и Нью-Йорке.

— Будучи русским по национальности, белорусом по рождению и украинцем по крови, я испытываю огромную боль и смятение, видя, как сражаются и гибнут братские народы, — Мельниченко пытался разжалобить Запад. Через своего пресс-секретаря он высказался на страницах The Times о том, что отрицает близость к Кремлю и выступает против войны на Украине.

Зачем Вячеслав Кантор помогает украинским беженцам

Среди причин ослабления рубля называли и то, что некоторые крупные российские экспортёры оставляли валютную выручку за границей, а не возвращали в Россию, как того требует закон. Например, деловые СМИ сообщали об отечественных производителях удобрений, принадлежащих олигархам из списка Forbes. Один из таких — Вячеслав Кантор. Несмотря на санкции, обвал фондового рынка и экономический кризис, он смог увеличить своё состояние на +$5,3 млрд, став самым разбогатевшим российским миллиардером на фоне СВО.

На Вячеслава Кантора наложили санкции страны Евросоюза, Соединённые Штаты, Великобритания, Швейцария и Украина. Больше всего ему создали неприятностей итальянские власти, которые арестовали его одиннадцать вилл на севере Сардинии. На одной из них обнаружили украинских беженцев. Объяснили это тем, что жена олигарха родилась на Украине. Ничего не слышно про аресты женевской и лондонской недвижимости Кантора. Скорее всего, он продолжает пользоваться ею в своё удовольствие. Возможно, Запад пошёл миллиардеру на уступки из-за того, что тот через свои структуры направил гуманитарную помощь беженцам с Украины.

Куда засобирался Леонид Федун

Слухи, что Леонид Федун собирается покинуть Россию, гуляют на протяжении всей СВО. Прошлым летом миллиардер оставил пост вице-президента "ЛУКойла" и продал "Спартак". Затем перестал появляться на матчах любимого клуба. СМИ писали, что у него может быть гражданство Кипра. Ещё он один из немногих отечественных олигархов, на которых Запад не наложил санкции, и это выглядит весьма двусмысленно после недавней статьи в Die Welt. По информации немецкого издания, в марте 2022-го была организована схема, по которой нефть с болгарского завода "ЛУКойла" через цепочку посредников покрывала до 40% нужд Киева и ВСУ. По сути, лукойловской соляркой могли заправляться украинские танки. И концерном тогда управлял именно Федун.

За кордоном Леонида Федуна давно заждались нескромные запасные аэродромы, где ему ничто не мешает навсегда осесть. Речь о вилле под Ниццей и пентхаусе в Лондоне. В столице Англии уже давно осели его взрослые сын и дочь. А вот свои российские активы семья олигарха начала распродавать: так, выставлена на продажу за 150 млн рублей квартира его дочери в историческом доходном доме И.С. Баскакова на Арбате.

Почему на Елену Батурину не наложили санкции

На миллиардершу Елену Батурину не наложила санкции ни одна страна мира, кроме Украины. Возможно, потому что она обладает нужными связями среди западных элит. В 2014 году Батурина встречалась с будущим президентом США Джо Байденом, после чего через свои структуры перевела компании его сына 3,5 миллиона долларов. А в 2016 году её благотворительная организация пожертвовала 138 тысяч фунтов стерлингов в фонд мэра Лондона Садика Хана.

Проблем у Елены Батуриной уйма, но, как это ни странно, с СВО они мало связаны. Дочернее предприятие консорциума "Альфа-Групп" вознамерилось взыскать с Батуриной стоимость 25% акций "Интеко". Развалился международный гостиничный бизнес Елены Батуриной. Пока не отбились траты на строительство элитного 12-этажного жилого комплекса в кипрском Лимасоле. Но Батурина всё ещё зарабатывает на офисных зданиях в Нью-Йорке и Москве, на австрийском производителе солнечных батарей RE-Pro Group, на ферме-сыроварне в графстве Хэмпшир, на немецком мембранном заводе Hightex и на $500 млн, вложенных в фонды, чтобы генерировать прибыль.

Авторы Егор Пережогин