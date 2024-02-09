Певица Наталья Штурм чудом спаслась из горящей многоэтажки на севере Москвы

Одной из жительниц горевших домов на улице Черняховского в Москве оказалась певица Наталья Штурм. В момент возникновения пожара она находилась в квартире и читала новости, откуда и узнала о пожаре в собственном доме. Об этом она рассказала телеграм-каналу SHOT.

Певица Наталья Штурм рассказала о том, как эвакуировали жителей горевших домов по улице Черняховского. Видео © t.me / SHOT

Певица призналась, что находилась дома и прочитала в новостях, что начался сильный пожар на улице, начинающейся на букву "ч". Дочитать она не успела, так как отключили интернет. Она интуитивно почувствовала, что может иметь к этому отношение, открыла окно и тут же почувствовала дым, но огня не увидела.

Певица сразу схватила тёплые и необходимые вещи и побежала по подъезду, крича "пожар, выходите все на улицу". Из других домов также вышли люди с детьми. Всё, что происходило дальше, Наталья видела, уже находясь внизу.

"Я проживаю в середине, не под крышей. Я видела, что через полчаса уже начали гореть первые верхние два этажа дома 4. Седьмой и шестой этажи. Я не знаю, что там сейчас. Дом 4 и 4А сдвоены. У нас одна крыша. Первый дом — дом, где жили наши знаменитые драматурги, писатели", — рассказала Штурм.

Речь идёт о доме на улице Черняховского, 4, построенном в 1957 году и относящемся к ЖСК "Московский писатель", в котором выдавали квартиры советской элите. В разные годы в нём жили Дарья Донцова, Алексей Арбузов, Белла Ахмадулина, Лев Безыменский, Татьяна Бек, Владимир Вайншток, Самуил Алёшин, Александр Зархи, Лев Гинзбург, Александр Галич.

Певица обратила внимание, что все службы дома, в том числе и пожарные, приехали вовремя. По её словам, людям не пришлось долго быть на улице — их сразу же впустили в ТЦ "Галерея Аэропорт". Многие вышли без верхней одежды и рисковали замёрзнуть на холоде.

"Я боюсь даже туда смотреть, выходить, потому что вся улица Черняховского заполнена машинами пожарными и скорой помощи", — призналась певица.