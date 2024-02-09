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9 февраля, 02:49

Певица Наталья Штурм чудом спаслась из горящей многоэтажки на севере Москвы

Певица Наталья Штурм рассказала о том, как эвакуировали жителей горевших домов по улице Черняховского. Обложка © t.me / SHOT

Певица Наталья Штурм рассказала о том, как эвакуировали жителей горевших домов по улице Черняховского. Обложка © t.me / SHOT

Одной из жительниц горевших домов на улице Черняховского в Москве оказалась певица Наталья Штурм. В момент возникновения пожара она находилась в квартире и читала новости, откуда и узнала о пожаре в собственном доме. Об этом она рассказала телеграм-каналу SHOT.

Певица Наталья Штурм рассказала о том, как эвакуировали жителей горевших домов по улице Черняховского. Видео © t.me / SHOT

Певица призналась, что находилась дома и прочитала в новостях, что начался сильный пожар на улице, начинающейся на букву "ч". Дочитать она не успела, так как отключили интернет. Она интуитивно почувствовала, что может иметь к этому отношение, открыла окно и тут же почувствовала дым, но огня не увидела.

Певица сразу схватила тёплые и необходимые вещи и побежала по подъезду, крича "пожар, выходите все на улицу". Из других домов также вышли люди с детьми. Всё, что происходило дальше, Наталья видела, уже находясь внизу.

"Я проживаю в середине, не под крышей. Я видела, что через полчаса уже начали гореть первые верхние два этажа дома 4. Седьмой и шестой этажи. Я не знаю, что там сейчас. Дом 4 и 4А сдвоены. У нас одна крыша. Первый дом — дом, где жили наши знаменитые драматурги, писатели", — рассказала Штурм.

Речь идёт о доме на улице Черняховского, 4, построенном в 1957 году и относящемся к ЖСК "Московский писатель", в котором выдавали квартиры советской элите. В разные годы в нём жили Дарья Донцова, Алексей Арбузов, Белла Ахмадулина, Лев Безыменский, Татьяна Бек, Владимир Вайншток, Самуил Алёшин, Александр Зархи, Лев Гинзбург, Александр Галич.

Певица обратила внимание, что все службы дома, в том числе и пожарные, приехали вовремя. По её словам, людям не пришлось долго быть на улице — их сразу же впустили в ТЦ "Галерея Аэропорт". Многие вышли без верхней одежды и рисковали замёрзнуть на холоде.

"Я боюсь даже туда смотреть, выходить, потому что вся улица Черняховского заполнена машинами пожарными и скорой помощи", — призналась певица.

Как стало известно, всех желающих разместят в социальной гостинице. Спасаясь, люди хватали только необходимые вещи и домашних животных. Прибывшие на место экстренные службы помогали людям на инвалидных колясках, а также пожилым жильцам выбраться из полыхающего дома.

Life.ru публикует кадры чудесного спасения дедушки из горящей столичной многоэтажки
Life.ru публикует кадры чудесного спасения дедушки из горящей столичной многоэтажки

Напомним, что крупный пожар произошёл в многоэтажке на улице Черняховского в Москве. Пламя охватило крышу дома на площади четыре тысячи квадратных метров. Из дома эвакуировали 400 человек, на месте был развёрнут оперштаб. Life.ru показывал обстановку у места происшествия. На данный момент возгорание локализовано. Жильцам будет оказана вся необходимая помощь, заверил мэр столицы Сергей Собянин.

Анатолий Симоненко
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