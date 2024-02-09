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8 февраля, 23:31

Собянин сообщил, что жильцам эвакуированных домов из-за пожара в Москве оказывают помощь

Собянин: Пожарные делают всё для ликвидации пожара в Северном округе Москвы

Процесс ликвидации пожара в Северном округе Москвы. Обложка © SHOT

Процесс ликвидации пожара в Северном округе Москвы. Обложка © SHOT

Пожарные делают всё возможное, чтобы ликвидировать пожар в Северном округе столицы. Об этом в своём телеграм-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Пожарные принимают все меры по ликвидации пожара в Северном округе. Жильцам эвакуированных домов оказывается необходимая помощь. Все городские службы на месте", — заявил Собянин.

На данный момент тушить пожар прибыл вертолёт Ка-32. На домах по адресам Черняховского, 2, 4 и 4А горят крыши.

Огромный пожар на улице Черняховского в Москве перекинулся на третий дом
Огромный пожар на улице Черняховского в Москве перекинулся на третий дом

Напомним, что крупный пожар произошёл в многоэтажке на улице Черняховского в Москве. Пламя охватило крышу дома на площади 4 тысячи квадратных метров. Также сообщалось, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб, которые смогли спасти пенсионера из огненного плена.

Анатолий Симоненко
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