Собянин сообщил, что жильцам эвакуированных домов из-за пожара в Москве оказывают помощь

Пожарные делают всё возможное, чтобы ликвидировать пожар в Северном округе столицы. Об этом в своём телеграм-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Пожарные принимают все меры по ликвидации пожара в Северном округе. Жильцам эвакуированных домов оказывается необходимая помощь. Все городские службы на месте", — заявил Собянин.