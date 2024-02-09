Собянин сообщил, что жильцам эвакуированных домов из-за пожара в Москве оказывают помощь
Собянин: Пожарные делают всё для ликвидации пожара в Северном округе Москвы
Процесс ликвидации пожара в Северном округе Москвы. Обложка © SHOT
Пожарные делают всё возможное, чтобы ликвидировать пожар в Северном округе столицы. Об этом в своём телеграм-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.
"Пожарные принимают все меры по ликвидации пожара в Северном округе. Жильцам эвакуированных домов оказывается необходимая помощь. Все городские службы на месте", — заявил Собянин.
На данный момент тушить пожар прибыл вертолёт Ка-32. На домах по адресам Черняховского, 2, 4 и 4А горят крыши.