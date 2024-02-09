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8 февраля, 23:13

Огромный пожар на улице Черняховского в Москве перекинулся на третий дом

SHOT: В Москве на улице Черняховского загорелся третий дом

Сотрудники экстренных служб российской столицы продолжают бороться с пожаром, произошедшим на улице Черняховского в Москве. Как передаёт телеграм-канал SHOT, пламя с горящих строений перекинулось на третий дом.

Пожар на улице Черняховского в Москве перекинулся на третий дом. Видео © t.me / SHOT

Помимо того, стало известно о судьбе первого дома, с которого начался пожар. По данным канала, у него полностью выгорела крыша.

Life.ru показывает обстановку у объятой пламенем многоэтажки в Москве
Life.ru показывает обстановку у объятой пламенем многоэтажки в Москве

Напомним, что крупный пожар произошёл в многоэтажке на улице Черняховского в Москве. Пламя охватило крышу дома на площади 4 тысячи квадратных метров. Также сообщалось, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб, которые смогли спасти пенсионера из огненного плена.

Обложка ©

t.me / SHOT

Алексей Соловьёв
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