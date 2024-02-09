Огромный пожар на улице Черняховского в Москве перекинулся на третий дом
SHOT: В Москве на улице Черняховского загорелся третий дом
Сотрудники экстренных служб российской столицы продолжают бороться с пожаром, произошедшим на улице Черняховского в Москве. Как передаёт телеграм-канал SHOT, пламя с горящих строений перекинулось на третий дом.
Пожар на улице Черняховского в Москве перекинулся на третий дом. Видео © t.me / SHOT
Помимо того, стало известно о судьбе первого дома, с которого начался пожар. По данным канала, у него полностью выгорела крыша.
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t.me / SHOT