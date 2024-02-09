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8 февраля, 22:52

Life.ru публикует кадры чудесного спасения дедушки из горящей столичной многоэтажки

SHOT: Пенсионера спасли из горящего дома на улице Черняховского в Москве

Пожар на крыше многоэтажки на улице Черняховского в Москве продолжает разгораться с новой силой. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, которые только что смогли спасти пенсионера из огненного плена.

Спасение пенсионера из горящего дома на улице Черняховского в Москве. Видео © t.me / SHOT

Кадры чудесного спасения дедушки опубликовал SHOT. По данным телеграм-канала, мужчина находится в сознании, он не пострадал. Пожарные продолжают работать на месте происшествия.

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Напомним, что крупный пожар произошёл в многоэтажке на улице Черняховского в Москве. Пламя охватило крышу дома на площади 4 тысячи квадратных метров. Возгоранию присвоен ранг повышенной сложности, к тушению привлечена авиация.

Обложка ©

t.me / SHOT

Оксана Попова
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