Life.ru публикует кадры чудесного спасения дедушки из горящей столичной многоэтажки

Пожар на крыше многоэтажки на улице Черняховского в Москве продолжает разгораться с новой силой. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, которые только что смогли спасти пенсионера из огненного плена.

Спасение пенсионера из горящего дома на улице Черняховского в Москве. Видео © t.me / SHOT

Кадры чудесного спасения дедушки опубликовал SHOT. По данным телеграм-канала, мужчина находится в сознании, он не пострадал. Пожарные продолжают работать на месте происшествия.