Life.ru публикует кадры чудесного спасения дедушки из горящей столичной многоэтажки
SHOT: Пенсионера спасли из горящего дома на улице Черняховского в Москве
Пожар на крыше многоэтажки на улице Черняховского в Москве продолжает разгораться с новой силой. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, которые только что смогли спасти пенсионера из огненного плена.
Спасение пенсионера из горящего дома на улице Черняховского в Москве. Видео © t.me / SHOT
Кадры чудесного спасения дедушки опубликовал SHOT. По данным телеграм-канала, мужчина находится в сознании, он не пострадал. Пожарные продолжают работать на месте происшествия.
Напомним, что крупный пожар произошёл в многоэтажке на улице Черняховского в Москве. Пламя охватило крышу дома на площади 4 тысячи квадратных метров. Возгоранию присвоен ранг повышенной сложности, к тушению привлечена авиация.
t.me / SHOT