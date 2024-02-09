Регион

Уведомления отключены

8 февраля, 22:18

Число пострадавших из-за пожара на газопроводе в Прикамье увеличилось до восьми человек

МЧС: В результате пожара на газопроводе в Пермском крае пострадали 8 человек

Восемь человек в результате пожара на газопроводе в Пермском крае рядом с населённым пунктом Куеда. По данным региональных аварийно-спасательных служб, среди пострадавших двое несовершеннолетних.

"По первоначальный информации, на пожаре погибших нет, к сожалению, на пожаре имеются восемь пострадавших, из них пять человек (в том числе двое детей) госпитализированы", — приводит ТАСС сообщение ведомства.

После взрыва на пермском газопроводе пострадало шесть человек, двое в реанимации
После взрыва на пермском газопроводе пострадало шесть человек, двое в реанимации

Как сообщал Life.ru, вечером в четверг, 8 февраля, на газопроводе в Пермском крае произошёл взрыв, который спровоцировал мощный пожар у посёлка Куеда. Впоследствии пожар после взрыва на газопроводе перекинулся на жилые дома. Стоит отметить, что до этого сообщалось о шести пострадавших.

Обложка ©

t.me / SHOT

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Пермский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров