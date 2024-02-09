Число пострадавших из-за пожара на газопроводе в Прикамье увеличилось до восьми человек

Восемь человек в результате пожара на газопроводе в Пермском крае рядом с населённым пунктом Куеда. По данным региональных аварийно-спасательных служб, среди пострадавших двое несовершеннолетних.

"По первоначальный информации, на пожаре погибших нет, к сожалению, на пожаре имеются восемь пострадавших, из них пять человек (в том числе двое детей) госпитализированы", — приводит ТАСС сообщение ведомства.