После взрыва на пермском газопроводе пострадало шесть человек, двое в реанимации

После взрыва на газопроводе в Пермском крае пострадало шесть человек, двое находятся в реанимации. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Махонин.

Пожар после взрыва на газопроводе в Пермском крае. Видео © Telegram / SHOT

"Пять пострадавших доставлены в местную больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ещё одного пострадавшего сейчас везут в больницу. Двоих человек перевели в реанимацию", — написал он в телеграм-канале.

Глава региона подтвердил, что огонь с горящего газопровода, перешёл на несколько домов в посёлке Куеда. В местном МЧС сообщили, что пожар локализован на площади 180 квадратов.