После взрыва на пермском газопроводе пострадало шесть человек, двое в реанимации
Губернатор Махонин: При пожаре в Пермском крае пострадало шесть человек
После взрыва на газопроводе в Пермском крае пострадало шесть человек, двое находятся в реанимации. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Махонин.
Пожар после взрыва на газопроводе в Пермском крае. Видео © Telegram / SHOT
"Пять пострадавших доставлены в местную больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ещё одного пострадавшего сейчас везут в больницу. Двоих человек перевели в реанимацию", — написал он в телеграм-канале.
Глава региона подтвердил, что огонь с горящего газопровода, перешёл на несколько домов в посёлке Куеда. В местном МЧС сообщили, что пожар локализован на площади 180 квадратов.
"По прибытии к месту вызова первого подразделения было установлено, что происходит факельное горение внутрипромыслового газопровода и трёх близлежащих строений", — отметили в ведомстве.
Как сообщал Life.ru, вечером в четверг, 8 февраля, на газопроводе в Пермском крае произошёл взрыв, который спровоцировал мощный пожар у посёлка Куеда. На месте продолжают работать экстренные службы.
Telegram / SHOT