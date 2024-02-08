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8 февраля, 19:15

После взрыва на пермском газопроводе пострадало шесть человек, двое в реанимации

Губернатор Махонин: При пожаре в Пермском крае пострадало шесть человек

После взрыва на газопроводе в Пермском крае пострадало шесть человек, двое находятся в реанимации. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Махонин.

Пожар после взрыва на газопроводе в Пермском крае. Видео © Telegram / SHOT

"Пять пострадавших доставлены в местную больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ещё одного пострадавшего сейчас везут в больницу. Двоих человек перевели в реанимацию", — написал он в телеграм-канале.

Глава региона подтвердил, что огонь с горящего газопровода, перешёл на несколько домов в посёлке Куеда. В местном МЧС сообщили, что пожар локализован на площади 180 квадратов.

"По прибытии к месту вызова первого подразделения было установлено, что происходит факельное горение внутрипромыслового газопровода и трёх близлежащих строений", — отметили в ведомстве.

Зарево за километры: Пожар после взрыва на пермском газопроводе перекинулся на жилые дома
Зарево за километры: Пожар после взрыва на пермском газопроводе перекинулся на жилые дома

Как сообщал Life.ru, вечером в четверг, 8 февраля, на газопроводе в Пермском крае произошёл взрыв, который спровоцировал мощный пожар у посёлка Куеда. На месте продолжают работать экстренные службы.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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