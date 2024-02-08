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8 февраля, 18:05

В Пермском крае произошёл мощный взрыв на газопроводе

SHOT: В Пермском крае произошёл взрыв на газопроводе, есть пострадавший

В Пермском крае произошёл мощный взрыв на газопроводе. Как сообщает SHOT, в результате случившегося один человек пострадал.

Пожар в Пермском крае после взрыва на газопроводе. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, мощный пожар произошёл у посёлка Куеда. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Причины возгорания устанавливаются.

Появилось видео огненного фонтана на месте мощного пожара на газопроводе в ДНР
Появилось видео огненного фонтана на месте мощного пожара на газопроводе в ДНР

Ранее Life.ru писал, что в Керчи произошёл пожар на газопроводе. Из-за этого приостановила работу котельная, обеспечивающая теплом 30 тысяч человек.

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Telegram / SHOT

Никита Осипов
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