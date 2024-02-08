В Пермском крае произошёл мощный взрыв на газопроводе. Как сообщает SHOT, в результате случившегося один человек пострадал.

Пожар в Пермском крае после взрыва на газопроводе. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, мощный пожар произошёл у посёлка Куеда. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Причины возгорания устанавливаются.