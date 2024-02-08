Зарево за километры: Пожар после взрыва на пермском газопроводе перекинулся на жилые дома
SHOT: В Прикамье пожар после взрыва на газопроводе перекинулся на дома в Куеде
Пожар после взрыва на газопроводе в Пермском крае перекинулся на жилые дома в посёлке Куеда. Об этом сообщает SHOT.
Пожар после взрыва на газопроводе в Пермском крае. Видео © Telegram / SHOT
Судя по видео, которое опубликовал телеграм-канал, зарево видно за несколько километров от очага возгорания. Между тем огонь стремительно распространяется.
Как сообщал Life.ru, вечером в четверг, 8 февраля, на газопроводе в Пермском крае произошёл взрыв, который спровоцировал мощный пожар у посёлка Куеда. По предварительным данным, в результате случившегося несколько человек пострадали.
Telegram / SHOT