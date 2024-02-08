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8 февраля, 18:25

Зарево за километры: Пожар после взрыва на пермском газопроводе перекинулся на жилые дома

SHOT: В Прикамье пожар после взрыва на газопроводе перекинулся на дома в Куеде

Пожар после взрыва на газопроводе в Пермском крае перекинулся на жилые дома в посёлке Куеда. Об этом сообщает SHOT.

Пожар после взрыва на газопроводе в Пермском крае. Видео © Telegram / SHOT

Судя по видео, которое опубликовал телеграм-канал, зарево видно за несколько километров от очага возгорания. Между тем огонь стремительно распространяется.

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Как сообщал Life.ru, вечером в четверг, 8 февраля, на газопроводе в Пермском крае произошёл взрыв, который спровоцировал мощный пожар у посёлка Куеда. По предварительным данным, в результате случившегося несколько человек пострадали.

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Telegram / SHOT

Никита Осипов
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