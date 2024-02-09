Крупный пожар произошёл на крыше жилого дома в Москве, к тушению привлечена авиация

Крупный пожар произошёл в многоэтажке на улице Черняховского в Москве. По данным телеграм-канала SHOT, пламя охватило крышу дома.

В Москве на площади 4 тысячи квадратов горит крыша жилой многоэтажки на улице Черняховского. Видео © t.me / SHOT

Площадь пожара составила четыре тысячи квадратных метров, людей оперативно эвакуировали из многоэтажки. Возгоранию присвоен ранг повышенной сложности, к тушению привлечена авиация.

По данным канала, со стороны улицы Черняховского перекрыт проезд к ТЦ "Галерея Аэропорт". На месте происшествия работают пожарные, информации о пострадавших нет.