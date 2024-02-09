Крупный пожар произошёл на крыше жилого дома в Москве, к тушению привлечена авиация
В Москве на площади 4 тысячи квадратов горит крыша жилой многоэтажки
Крупный пожар произошёл в многоэтажке на улице Черняховского в Москве. По данным телеграм-канала SHOT, пламя охватило крышу дома.
В Москве на площади 4 тысячи квадратов горит крыша жилой многоэтажки на улице Черняховского. Видео © t.me / SHOT
Площадь пожара составила четыре тысячи квадратных метров, людей оперативно эвакуировали из многоэтажки. Возгоранию присвоен ранг повышенной сложности, к тушению привлечена авиация.
По данным канала, со стороны улицы Черняховского перекрыт проезд к ТЦ "Галерея Аэропорт". На месте происшествия работают пожарные, информации о пострадавших нет.
Ранее Лайф писал, что в центре Москвы произошло возгорание здания офиса КПРФ. Очевидцы сообщали о людях, которые стояли на крыше. Примечательно, что в здании также располагается Музей пожарной охраны. Пожар удалось быстро локализовать.
t.me / SHOT