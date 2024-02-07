Один человек погиб при пожаре на многоярусной парковке в Москве
В результате пожара на многоярусной парковке в Москве погиб один человек. Обложка © t.me / moscowproc
Пожар произошёл на многоярусной парковке на Волжском бульваре в Москве. В результате инцидента погиб один человек, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Кузьминская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту ЧП.
Ранее в дагестанском Буйнакске загорелся местный ЦУМ. Изначально возгорание произошло на площади 500 квадратных метров, однако огонь быстро распространялся, и площадь выросла до 1,2 тысячи квадратов. Спустя некоторое время спасателям удалось ликвидировать возгорание.