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7 февраля, 07:10

Один человек погиб при пожаре на многоярусной парковке в Москве

В результате пожара на многоярусной парковке в Москве погиб один человек. Обложка © t.me / moscowproc

В результате пожара на многоярусной парковке в Москве погиб один человек. Обложка © t.me / moscowproc

Пожар произошёл на многоярусной парковке на Волжском бульваре в Москве. В результате инцидента погиб один человек, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

  • В результате пожара на многоярусной парковке в Москве погиб один человек. Фото © t.me / moscowproc
    В результате пожара на многоярусной парковке в Москве погиб один человек. Фото © t.me / moscowproc
  • В результате пожара на многоярусной парковке в Москве погиб один человек. Фото © t.me / moscowproc
    В результате пожара на многоярусной парковке в Москве погиб один человек. Фото © t.me / moscowproc

В результате пожара на многоярусной парковке в Москве погиб один человек. Фото © t.me / moscowproc

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Причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Кузьминская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту ЧП.

Загорелось реконструируемое здание рядом с Красной площадью в Москве
Загорелось реконструируемое здание рядом с Красной площадью в Москве

Ранее в дагестанском Буйнакске загорелся местный ЦУМ. Изначально возгорание произошло на площади 500 квадратных метров, однако огонь быстро распространялся, и площадь выросла до 1,2 тысячи квадратов. Спустя некоторое время спасателям удалось ликвидировать возгорание.

Иван Косицын
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