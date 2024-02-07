Один человек погиб при пожаре на многоярусной парковке в Москве

Пожар произошёл на многоярусной парковке на Волжском бульваре в Москве. В результате инцидента погиб один человек, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.





Причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Кузьминская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту ЧП.