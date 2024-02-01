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1 февраля, 09:18

В Дагестане пожар в ЦУМе локализован на площади две тысячи квадратных метров

В дагестанском Буйнакске вспыхнул местный ЦУМ. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. На жутком видео — огромные языки пламени, вырывающиеся из здания.

Огромные языки пламени охватили ЦУМ в Дагестане. Видео © Telegram / МЧС России

"Спасатели МЧС России эвакуировали 27 человек... На месте работают 86 специалистов и 26 единиц техники", — говорится в сообщении.

Изначально была информация, что пожар произошёл на площади 500 квадратных метров. Позднее площадь выросла до 1,2 тысячи квадратов. В 11:15 возгорание было локализовано на площади две тысячи квадратных метров. На данный момент открытое горение уже ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало. Тем временем республиканская прокуратура начала проверку по факту жуткого пожара. Надзорный орган установит причину происшествия и оценит соблюдение противопожарных норм.

Пожар в ЦУМе в Буйнакске. Фото © Telegram / Прокуратура Республики Дагестан

Пожар в ЦУМе в Буйнакске. Фото © Telegram / Прокуратура Республики Дагестан

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Telegram / МЧС России

Матвей Константинов
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