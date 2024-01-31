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"Голая вечеринка" трансвеститов с наркотиками обернулась пожаром и "осёдланным" кондиционером

В Ростове-на-Дону сгорела квартира, где трое мужчин устроили ЛГБТ*-вечеринку

31 января, 13:05

T.me / SHOT

В Ростове-на-Дону трое мужчин устроили на съёмной квартире вечеринку в стиле ЛГБТ*, но в разгар веселья в комнате начался пожар. Один из участников перформанса пытался спастись через окно. Кадрами с места ЧП делится SHOT.

В Ростове-на-Дону сгорела квартира после пьяной вечеринки. Видео © T.me / SHOT

Два трансвестита успели выбежать из охваченной огнём квартиры, а третий в это время спал. Когда он проснулся, входная дверь уже была отрезана от него пламенем. Тогда мужчина прямо в женских трусах вылез в окно и уселся на блок кондиционера. Он раскачивался, истошно кричал и явно не понимал, что происходит. Спасатели спустили его по лестнице и потушили огонь.

Как выяснилось, мужчина приехал из Москвы и снимал жильё с декабря прошлого года. В момент ЧП он был под наркотиками. Полиция задержала спасённого для установления всех обстоятельств случившегося.

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Ранее сообщалось, что в Москве произошёл пожар в одной из квартир жилого дома, в результате которого погибли два человека. Ещё один жилец госпитализирован с признаками отравления угарным газом.

* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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