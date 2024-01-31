Крупный пожар охватил склад для хранения обуви во Владимирской области
Пожар на площади 2500 квадратных метров охватил склад для хранения обуви в посёлке Муромцево Владимирской области. Об этом сообщает МЧС РФ.
Тушение осложняет высокая горючая нагрузка. На месте работают 55 специалистов и 27 единиц техники МЧС России. Информация о пострадавших не поступала.
Крупный пожар на складе для хранения обуви во Владимирской области. Видео © t.me / МЧС России
Ранее Лайф рассказывал, что Театр сатиры в Москве отменил все спектакли на 31 января после крупного пожара. Возгорание произошло 28 января из-за нарушений техники безопасности. Тем же вечером были отменены "Невольницы" на основной сцене театра и "Родненькие мои" на сцене "Чердак сатиры".
Кадр видео t.me / МЧС России