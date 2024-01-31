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31 января, 03:52

Крупный пожар охватил склад для хранения обуви во Владимирской области

Пожар на площади 2500 квадратных метров охватил склад для хранения обуви в посёлке Муромцево Владимирской области. Об этом сообщает МЧС РФ.

Тушение осложняет высокая горючая нагрузка. На месте работают 55 специалистов и 27 единиц техники МЧС России. Информация о пострадавших не поступала.

Крупный пожар на складе для хранения обуви во Владимирской области. Видео © t.me / МЧС России

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Ранее Лайф рассказывал, что Театр сатиры в Москве отменил все спектакли на 31 января после крупного пожара. Возгорание произошло 28 января из-за нарушений техники безопасности. Тем же вечером были отменены "Невольницы" на основной сцене театра и "Родненькие мои" на сцене "Чердак сатиры".

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Кадр видео t.me / МЧС России

Артур Лапсаков
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