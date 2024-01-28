Регион

Уведомления отключены

28 января, 18:53

Эксперты огласили возможные версии пожара в Театре сатиры

Эксперт Зорин: Пожар в Театре сатиры мог начаться из-за сварочных работ

Пожар в Театре сатиры в центре Москвы мог вспыхнуть из-за нарушений техники безопасности при сварочных работах. Таким мнением поделился председатель электротехнического комитета Национального объединения производителей строительных материалов (НОПСМ) Дмитрий Зорин.

Пожар в Театре сатиры в Москве. Видео © Telegram / МЧС России

"Привести к возгоранию могли сварочные работы или то, что можно назвать связанным с человеческим фактором: забыли, не заметили, искра", — сказал он в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Также Зорин отметил, что при замене кровли есть риск повредить проводку и большую роль здесь играет человеческий фактор, то есть внимательность и осторожность рабочих. В свою очередь специалист Технадзора и строительного контроля Роман Арестов согласился, что причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности. По его словам, факторов риска может быть множество — от банального курения до ошибки сварщика.

Сгоревший купол и куча досок: Появилось видео последствий пожара в Московском театре сатиры
Сгоревший купол и куча досок: Появилось видео последствий пожара в Московском театре сатиры

Как сообщал Лайф, пожар в Театре сатиры на Триумфальной площади начался утром 28 января. Огонь, предварительно, вспыхнул во время замены кровли. Позже в МЧС сообщили, что из горящего здания было эвакуировано 50 человек. Позже спасательное ведомство проинформировало о полной ликвидации пожара. По данным прокуратуры, в результате происшествия пострадавших нет. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение техники безопасности при выполнении ремонтных работ в здании театра.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Москвы

Наталья Исакова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров