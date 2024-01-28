Эксперты огласили возможные версии пожара в Театре сатиры

"Привести к возгоранию могли сварочные работы или то, что можно назвать связанным с человеческим фактором: забыли, не заметили, искра", — сказал он в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Также Зорин отметил, что при замене кровли есть риск повредить проводку и большую роль здесь играет человеческий фактор, то есть внимательность и осторожность рабочих. В свою очередь специалист Технадзора и строительного контроля Роман Арестов согласился, что причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности. По его словам, факторов риска может быть множество — от банального курения до ошибки сварщика.