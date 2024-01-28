Эксперты огласили возможные версии пожара в Театре сатиры
Эксперт Зорин: Пожар в Театре сатиры мог начаться из-за сварочных работ
Пожар в Театре сатиры в центре Москвы мог вспыхнуть из-за нарушений техники безопасности при сварочных работах. Таким мнением поделился председатель электротехнического комитета Национального объединения производителей строительных материалов (НОПСМ) Дмитрий Зорин.
Пожар в Театре сатиры в Москве. Видео © Telegram / МЧС России
"Привести к возгоранию могли сварочные работы или то, что можно назвать связанным с человеческим фактором: забыли, не заметили, искра", — сказал он в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Также Зорин отметил, что при замене кровли есть риск повредить проводку и большую роль здесь играет человеческий фактор, то есть внимательность и осторожность рабочих. В свою очередь специалист Технадзора и строительного контроля Роман Арестов согласился, что причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности. По его словам, факторов риска может быть множество — от банального курения до ошибки сварщика.
Как сообщал Лайф, пожар в Театре сатиры на Триумфальной площади начался утром 28 января. Огонь, предварительно, вспыхнул во время замены кровли. Позже в МЧС сообщили, что из горящего здания было эвакуировано 50 человек. Позже спасательное ведомство проинформировало о полной ликвидации пожара. По данным прокуратуры, в результате происшествия пострадавших нет. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение техники безопасности при выполнении ремонтных работ в здании театра.
Telegram / Прокуратура Москвы