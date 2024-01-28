Сгоревший купол и куча досок: Появилось видео последствий пожара в московском Театре сатиры
Прокуратура опубликовала видео с последствиями пожара в Театре сатиры в Москве
Прокуратура Москвы опубликовала видео с последствиями пожара в столичном Театре сатиры, который случился в воскресенье, 28 января. Кадры ведомство разместило в телеграм-канале.
Последствия пожара в Театре сатиры в Москве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
В объектив камеры попал сгоревший купол театра. Деревянная обшивка частично обуглилась, повреждения получили также плиты утеплителя. Сотрудники экстренных служб разбирают обгоревшие конструкции и анализируют масштаб урона.
"Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту пожара в здании на Триумфальной площади, на контроле в Тверской межрайонной прокуратуре", — уточнили в прокуратуре Москвы.
Как сообщал Лайф, пожар в Театре сатиры на Триумфальной площади вспыхнул утром 28 января. Огонь, предварительно, вспыхнул во время замены кровли. В МЧС сообщили, что из горящего здания было эвакуировано 50 человек. В 14:04 в телеграм-канале ведомства появилось сообщение о полной ликвидации пожара. По данным столичной прокуратуры, пострадавших нет.
Telegram / Прокуратура Москвы