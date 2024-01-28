Сгоревший купол и куча досок: Появилось видео последствий пожара в московском Театре сатиры

Прокуратура Москвы опубликовала видео с последствиями пожара в столичном Театре сатиры, который случился в воскресенье, 28 января. Кадры ведомство разместило в телеграм-канале.

Последствия пожара в Театре сатиры в Москве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

В объектив камеры попал сгоревший купол театра. Деревянная обшивка частично обуглилась, повреждения получили также плиты утеплителя. Сотрудники экстренных служб разбирают обгоревшие конструкции и анализируют масштаб урона.