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29 января, 20:24

Загоревшаяся крыша бывшего общежития оставила без интернета часть Ясногорска

Крыша общежития загорелась в Ясногорске, люди эвакуировались из здания

Крыша жилого дома загорелась в городе Ясногорске Тульской области. Жителей эвакуируют, пожарные пытаются локализовать возгорание, сообщает SHOT.

Пожар в общежитии в Тульской области. Видео © T.me / SHOT

Всё произошло в бывшем общежитии на улице Ленина. Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров, сейчас огонь локализован. Со слов очевидцев, из-за пожара повреждён магистральный кабель и по этой причине часть города осталась без интернета.

На месте работает несколько пожарных расчëтов, большинство жителей смогли самостоятельно покинуть здание, временно их разместят в здании школы № 1. По данным МЧС, всего было эвакуировано 39 человек. Информации о пострадавших пока не было.

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Ранее Лайф рассказывал, что более 20 человек спасли из горящего дома в центре Ростова-на-Дону. К сожалению, не обошлось без жертв: погибла женщина.

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Кадр видео SHOT

Артур Лапсаков
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