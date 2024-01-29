Загоревшаяся крыша бывшего общежития оставила без интернета часть Ясногорска
Крыша общежития загорелась в Ясногорске, люди эвакуировались из здания
Крыша жилого дома загорелась в городе Ясногорске Тульской области. Жителей эвакуируют, пожарные пытаются локализовать возгорание, сообщает SHOT.
Пожар в общежитии в Тульской области. Видео © T.me / SHOT
Всё произошло в бывшем общежитии на улице Ленина. Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров, сейчас огонь локализован. Со слов очевидцев, из-за пожара повреждён магистральный кабель и по этой причине часть города осталась без интернета.
На месте работает несколько пожарных расчëтов, большинство жителей смогли самостоятельно покинуть здание, временно их разместят в здании школы № 1. По данным МЧС, всего было эвакуировано 39 человек. Информации о пострадавших пока не было.
Ранее Лайф рассказывал, что более 20 человек спасли из горящего дома в центре Ростова-на-Дону. К сожалению, не обошлось без жертв: погибла женщина.
Кадр видео SHOT