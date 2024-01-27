Женщина погибла при пожаре в многоквартирном доме по улице Шаумяна в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС. Сообщение о возгорании поступило на пульт огнеборцев минувшей ночью в 03:21.

Более 20 человек спасли из горящего дома в центре Ростова-на-Дону. Видео © Telegram / МЧС Ростовской области

"По прибытии первых пожарных подразделений происходило открытое горение квартиры на пятом этаже. Звенья газодымозащитной службы эвакуировали жильцов с верхних этажей дома. Несколько человек спустили при помощи автолестницы", — говорится в сообщении.

Спустя чуть более чем полтора часа огонь ликвидировали на площади 50 квадратных метров. Всего спасатели вызволили из горящего здания 22 человека — их спускали по автолестнице. Ещё 48 эвакуировали.