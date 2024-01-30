Театр сатиры в Москве отменил все спектакли на 31 января после крупного пожара

Московский академический театр сатиры отменил назначенные на 31 января спектакли без объяснения причин. Это касается постановок на основной сцене и сцене "Чердак Сатиры", сказано в заявлении на сайте театра.

"Спектакли "Василий Тёркин" на сцене "Чердак Сатиры" и "Ночь ошибок" на основной сцене театра, назначенные на 31 января, отменяются. Денежные средства будут возвращены в полном объёме", — говорится в объявлении.