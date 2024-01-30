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30 января, 18:51

Театр сатиры в Москве отменил все спектакли на 31 января после крупного пожара

Московский академический театр сатиры отменил назначенные на 31 января спектакли без объяснения причин. Это касается постановок на основной сцене и сцене "Чердак Сатиры", сказано в заявлении на сайте театра.

"Спектакли "Василий Тёркин" на сцене "Чердак Сатиры" и "Ночь ошибок" на основной сцене театра, назначенные на 31 января, отменяются. Денежные средства будут возвращены в полном объёме", — говорится в объявлении.

Зрителям принесли извинения за неудобства и предложили обменять купленные билеты на другую удобную дату, написав на почту kassa-satira@culture.mos.ru.

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Напомним, что 28 января в Театре сатиры на Триумфальной площади произошёл пожар. Возгорание случилось из-за нарушений техники безопасности. Тем же вечером были отменены "Невольницы" на основной сцене театра и "Родненькие мои" на сцене "Чердак Сатиры".

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ТАСС / Артём Геодакян

Владимир Озеров
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