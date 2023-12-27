В РАМТе отменили все спектакли по произведениям Бориса Акунина*
Российский академический молодёжный театр (РАМТ) отменил все спектакли по произведениям оскандалившегося писателя Бориса Акунина*. По данным SHOT, речь идёт о постановках, на которые жаловались общественники: "Эраст Фандорин", "Инь и Ян. Белая версия" и "Инь и Ян. Чёрная версия".
Тем временем сегодня в Минкульте заявили, что театр сам определяет свой репертуар, однако после обращения было принято решение отменить все спектакли по Акунину*.
Напомним, в середине декабря одно из крупнейших российских издательств — АСТ — прекратило распространение книг Бориса Акунина*. А общественники призвали проверить скандального писателя на предмет призывов к террористической деятельности и признать его иностранным агентом. Уже 18 декабря Акунин* попал в перечень террористов и экстремистов, а на следующий день в издательство "Захаров", которое публиковало писателя на протяжении десятилетий, пришли с обыском.
* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.
ИТАР-ТАСС / Николай Галкин