В РАМТе отменили все спектакли по произведениям Бориса Акунина*

Российский академический молодёжный театр (РАМТ) отменил все спектакли по произведениям оскандалившегося писателя Бориса Акунина*. По данным SHOT, речь идёт о постановках, на которые жаловались общественники: "Эраст Фандорин", "Инь и Ян. Белая версия" и "Инь и Ян. Чёрная версия".

Тем временем сегодня в Минкульте заявили, что театр сам определяет свой репертуар, однако после обращения было принято решение отменить все спектакли по Акунину*.