Два человека погибли при пожаре в квартире в Москве, ещё один пострадал

Пожар произошёл в квартире жилого дома на юго-западе Москвы, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"В квартире на втором этаже жилого дома на улице Большой Юшуньской произошёл пожар, в результате которого погибли два человека", — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту начата проверка, точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Как уточнили в Следственном комитете, помимо двух погибших также есть один пострадавший — он был доставлен в столичную больницу с признаками отравления угарным газом.