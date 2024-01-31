Два человека погибли при пожаре в квартире в Москве, ещё один пострадал
Пожар в квартире дома на Большой Юшуньской в Москве. Обложка © T.me / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Пожар произошёл в квартире жилого дома на юго-западе Москвы, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
"В квартире на втором этаже жилого дома на улице Большой Юшуньской произошёл пожар, в результате которого погибли два человека", — говорится в сообщении ведомства.
По данному факту начата проверка, точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Как уточнили в Следственном комитете, помимо двух погибших также есть один пострадавший — он был доставлен в столичную больницу с признаками отравления угарным газом.
Ранее Лайф писал, что в центре Москвы произошло возгорание здания офиса КПРФ. Очевидцы сообщали о людях, которые стояли на крыше. Примечательно, что в здании также располагается Музей пожарной охраны. К счастью, пожар удалось быстро локализовать.