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31 января, 11:26

Два человека погибли при пожаре в квартире в Москве, ещё один пострадал

Пожар в квартире дома на Большой Юшуньской в Москве. Обложка © T.me / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Пожар в квартире дома на Большой Юшуньской в Москве. Обложка © T.me / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Пожар произошёл в квартире жилого дома на юго-западе Москвы, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"В квартире на втором этаже жилого дома на улице Большой Юшуньской произошёл пожар, в результате которого погибли два человека", — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту начата проверка, точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Как уточнили в Следственном комитете, помимо двух погибших также есть один пострадавший — он был доставлен в столичную больницу с признаками отравления угарным газом.

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Ранее Лайф писал, что в центре Москвы произошло возгорание здания офиса КПРФ. Очевидцы сообщали о людях, которые стояли на крыше. Примечательно, что в здании также располагается Музей пожарной охраны. К счастью, пожар удалось быстро локализовать.

Ян Поланин
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