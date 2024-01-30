В Москве загорелось здание офиса КПРФ на улице Гиляровского

Пожар произошёл в офисе КПРФ, расположенном на улице Гиляровского в центре Москвы. В распоряжении Лайфа имеется видео с места происшествия.

Пожар произошёл на улице Гиляровского в Москве. Видео © LIFE

На записи можно увидеть, как из четырёх окон второго этажа здания идёт густой чёрный дым. Известно, что кроме офиса КПРФ внутри также находится Музей пожарной охраны. Очевидцы сообщают, что на крыше горящего дома стоят три человека. Также, судя по кадрам, на место уже прибыли экстренные службы.