В Москве загорелось здание офиса КПРФ на улице Гиляровского
Пожар произошёл в офисе КПРФ, расположенном на улице Гиляровского в центре Москвы. В распоряжении Лайфа имеется видео с места происшествия.
Пожар произошёл на улице Гиляровского в Москве. Видео © LIFE
На записи можно увидеть, как из четырёх окон второго этажа здания идёт густой чёрный дым. Известно, что кроме офиса КПРФ внутри также находится Музей пожарной охраны. Очевидцы сообщают, что на крыше горящего дома стоят три человека. Также, судя по кадрам, на место уже прибыли экстренные службы.
Как уточнили в МЧС, пламя разгорелось на втором этаже административного здания, которое в настоящее время находится на реконструкции. Огнеборцы спустили двух человек с крыши. Причём к этому моменту возгорание уже удалось локализовать.
Ранее Лайф рассказывал о пожаре, который разгорелся в Театре сатиры на Триумфальной площади утром 28 января. Огонь, предварительно, вспыхнул во время замены кровли, в итоге из горящего здания было эвакуировано 50 человек. Позже в МЧС сообщили о полной ликвидации пожара. По данным прокуратуры, в результате происшествия пострадавших нет. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение техники безопасности при выполнении ремонтных работ в здании театра.
LIFE