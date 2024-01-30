Wildberries после пожара откроет новый склад в Ленобласти за 9 млрд рублей

В Тосненском районе Ленинградской области к 2025 году откроется новый распределительный центр Wildberries на 154 тысячи квадратных метров складских площадей. Соответствующее соглашение подписали губернатор Александр Дрозденко и Татьяна Бакальчук.

"Надеемся, что первую очередь запустим в этом году. Будем строить 154 тысячи квадратных метров. На полную мощность мы должны выйти к концу 2025 года. Объём инвестиций составит девять миллиардов рублей", — сказала Бакальчук.