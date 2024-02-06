Загорелось реконструируемое здание рядом с Красной площадью в Москве
Загорелось здание, расположенное рядом с Красной площадью в самом центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
"Пожар произошёл в доме 4 по Никольской улице. Здание на реконструкции", — говорится в сообщении.
По данным собеседника агентства, очаг возгорания находится на втором этаже, из окон третьего этажа валит густой чёрный дым. Известно, что по указанному адресу располагается четырёхэтажный офисный центр, а по соседству с ним — ГУМ.
Ранее в дагестанском Буйнакске загорелся местный ЦУМ. МЧС России публиковало жуткое видео, на котором бушевали огромные языки пламени, вырывающиеся из здания. Изначально возгорание произошло на площади 500 квадратных метров, однако огонь быстро распространялся и площадь выросла до 1,2 тысячи квадратов.
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