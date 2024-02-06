Загорелось реконструируемое здание рядом с Красной площадью в Москве

Загорелось здание, расположенное рядом с Красной площадью в самом центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"Пожар произошёл в доме 4 по Никольской улице. Здание на реконструкции", — говорится в сообщении.

По данным собеседника агентства, очаг возгорания находится на втором этаже, из окон третьего этажа валит густой чёрный дым. Известно, что по указанному адресу располагается четырёхэтажный офисный центр, а по соседству с ним — ГУМ.