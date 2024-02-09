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8 февраля, 23:09

Life.ru показывает обстановку у объятой пламенем многоэтажки в Москве

SHOT: Спасатели эвакуировали 400 человек из загоревшейся в Москве многоэтажки

Из загоревшегося на улице Черняховского в Москве дома эвакуировали 400 человек. Как передаёт телеграм-канал SHOT, в многоэтажке началось обрушение чердака.

Обстановка у загоревшегося на улице Черняховского дома. Видео © t.me / SHOT

Помимо того, телеграм-канал опубликовал видеозапись с места происшествия. На ней можно увидеть толпы людей, стоящих рядом с загоревшимся строением. На месте развёрнут оперштаб, люди идут греться в гаражи.

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Ранее Life.ru писал, что в многоэтажке на улице Черняховского в Москве произошёл крупный пожар. Сообщалось, что пламя охватило крышу дома, а площадь пожара составила четыре тысячи квадратных метров.

Обложка ©

t.me / SHOT

Алексей Соловьёв
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