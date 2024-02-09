Life.ru показывает обстановку у объятой пламенем многоэтажки в Москве

Из загоревшегося на улице Черняховского в Москве дома эвакуировали 400 человек. Как передаёт телеграм-канал SHOT, в многоэтажке началось обрушение чердака.

Обстановка у загоревшегося на улице Черняховского дома. Видео © t.me / SHOT

Помимо того, телеграм-канал опубликовал видеозапись с места происшествия. На ней можно увидеть толпы людей, стоящих рядом с загоревшимся строением. На месте развёрнут оперштаб, люди идут греться в гаражи.