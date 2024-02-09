Крупный пожар в жилой многоэтажке на севере Москвы локализован
Пожар в многоэтажном доме на улице Черняховского в Москве локализован. Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, в результате возгорания пострадало более десяти человек, характер их травм не уточняется. Официального подтверждения данной информации не было.
Крупный пожар в жилом доме на улице Черняховского в Москве локализован. Видео © Life.ru / Андрей Тишин
"По предварительным данным, в результате ЧП есть более десяти пострадавших", — пишет ТАСС.
По данным корреспондента Life.ru, который находится на месте происшествия, сейчас к многоэтажке прибыл медицинский вертолёт. Также известно, что Ленинградский проспект в сторону области перекрыт. Жильцам дома оказывается вся необходимая помощь.
Напомним, что крупный пожар произошёл в многоэтажке на улице Черняховского в Москве. Пламя охватило крышу дома на площади четыре тысячи квадратных метров. Из дома эвакуировали 400 человек, на месте был развёрнут оперштаб. Life.ru показывал обстановку у места происшествия.
Life.ru / Андрей Тишин