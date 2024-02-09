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9 февраля, 00:28

Крупный пожар в жилой многоэтажке на севере Москвы локализован

Пожар в многоэтажном доме на улице Черняховского в Москве локализован. Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, в результате возгорания пострадало более десяти человек, характер их травм не уточняется. Официального подтверждения данной информации не было.

Крупный пожар в жилом доме на улице Черняховского в Москве локализован. Видео © Life.ru / Андрей Тишин

"По предварительным данным, в результате ЧП есть более десяти пострадавших", — пишет ТАСС.

По данным корреспондента Life.ru, который находится на месте происшествия, сейчас к многоэтажке прибыл медицинский вертолёт. Также известно, что Ленинградский проспект в сторону области перекрыт. Жильцам дома оказывается вся необходимая помощь.

Собянин сообщил, что жильцам эвакуированных домов из-за пожара в Москве оказывают помощь
Собянин сообщил, что жильцам эвакуированных домов из-за пожара в Москве оказывают помощь

Напомним, что крупный пожар произошёл в многоэтажке на улице Черняховского в Москве. Пламя охватило крышу дома на площади четыре тысячи квадратных метров. Из дома эвакуировали 400 человек, на месте был развёрнут оперштаб. Life.ru показывал обстановку у места происшествия.

Обложка ©

Life.ru / Андрей Тишин

Оксана Попова
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