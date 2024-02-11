"Никола-Ленивец", "Русборг" и "Голос кочевников": 5 аутентичных фестивалей 2024 года

Этнические фестивали в России — калейдоскоп культурных событий, где каждый найдёт что-то для себя. На таких праздниках можно увидеть яркие костюмы викингов и варягов, услышать удивительные сибирские музыкальные инструменты или попробовать редкие национальные блюда.

16 марта: Масленица в "Николе-Ленивце" (Калужская область)

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Никола-ленивец известен на всю страну: уже более 20 лет на Масленицу здесь горят арт-объекты. В этом году организаторы фестиваля подготовили для гостей кое-что новое — огнедышащую гору. Это сооружение внешне похоже на вулкан, на "вершину" которого можно будет подняться, чтобы полюбоваться на природу арт-парка с высоты. В финале фестиваля случится "извержение вулкана" с дымом, искрами и пеплом, как рассказывает Life.ru Яндекс Путешествия. В программе также будут традиционные масленичные забавы, песни и, конечно же, вкусные блины.

Чтобы попасть из Москвы до места проведения фестиваля, необходимо отправиться в Калугу. Сделать это можно на личном автомобиле (около 3 часов по дороге М1 или М3), электричке или рейсовом автобусе (примерно за 3 часа по маршруту Москва – Калуга) и даже прямым рейсом на самолёте (в городе есть международный аэропорт). Из Калуги тоже есть несколько способов доехать до арт-парка, все они занимают около часа — машина, такси, автобус.

8–12 мая: "Русборг", исторический фестиваль раннего Средневековья (Липецкая область)

Это праздник для тех, кто всегда мечтал увидеть и примерить одежду и оружие Средневековья. На фестивале "Русборг" царит атмосфера эпохи викингов, и каждый желающий сможет стать участником настоящей исторической сцены. Кроме того, фестиваль является международным — в этом году на площадку приедут гости из ближнего и дальнего зарубежья.

"Русборг" — семейное мероприятие, сюда часто приезжают с детьми. К фестивалю можно присоединиться как зритель или в качестве участника-воина. Команды разных исторических клубов разбивают палаточный лагерь, несколько дней готовятся к "гостям", то есть публике, которая приезжает на берег Быстрой Сосны позже. В течение гостевого дня они могут познакомиться и пофотографироваться с самыми яркими "викингами", купить уникальные сувениры в местных лавках или посетить мастер-классы по изготовлению монет.

Из Москвы до Липецка можно добраться на автомобиле или поезде, время в пути в обоих случаях составит не менее 6 часов. Оттуда в исторический парк "Русборг" также можно доехать на машине (мимо города Елец, посёлков Яблоново и Красное) или курсирующих во время фестиваля маршрутках и автобусах.

11–14 июля: "МИР Сибири", ремесленный фестиваль (Красноярский край)

Фото © ТАСС / Андрей Самсонов

"МИР Сибири" — это важное музыкальное и ремесленное событие. В окружении древних курганов мастера этнических промыслов объединяются, чтобы воспеть наследие предков и продемонстрировать таланты.

Фестиваль впервые прошёл в 2003 году в посёлке Шушенское на юге Красноярского края и с тех пор проводится каждый год. Главная цель организаторов — помочь ремесленникам и музыкантам заявить о себе, а гостям познакомиться с настоящим сибирским искусством.

Чтобы добраться до Шушенского из Москвы, нужно сначала доехать на поезде до станции Абакан (три дня в пути), а после сесть на автобус по направлению автовокзала посёлка Шушенское (ещё полтора часа). Можно сократить время на дорогу: на самолёте расстояние Москва – Абакан преодолевается всего за пять часов.

12–13 июля: Голос кочевников – 2024 (Бурятия)

В селе Ацагат на территории туркомплекса "Степной кочевник" уже в 14-й раз пройдёт международный музыкальный фестиваль. Изначально он позиционировался как этнофестиваль и демонстрировал многообразие культур номадов. Но со временем "Голос кочевников" стал расширяться, вышел на международный уровень. Участники проекта исполняют как фольклорную музыку, так и современные произведения с узнаваемыми мотивами.

Фестиваль проводится в течение нескольких дней, его участники останавливаются в палаточном лагере в степи, как настоящие кочевники. К мероприятию присоединяются городские рестораны и готовят специальное фестивальное меню, в том числе знаменитые буузы — завёрнутое в тесто мясо.

Из Москвы до Улан-Удэ можно добраться на самолёте (за 6 часов) или на поезде (за 3–4 дня). Оттуда можно заказать трансфер или добраться до места проведения самостоятельно. На машине нужно проехать по трассе Улан-Удэ – Хоринск около 50 км, дальше свернуть на просёлочную дорогу у кафе "Степной кочевник", не доезжая до села Ацагат. Затем нужно свернуть у кафе налево и ехать до места проведения фестиваля ещё примерно два километра.

19–21 июля: "Былинный берег – 2024" (Тверская область)

"Былинный берег" знакомит гостей фестиваля с традиционной культурой славянских, финно-угорских, скандинавских и других народов IX–XI веков, населявших древнерусские земли. Во время мероприятия можно увидеть, как много веков назад выглядели битвы дружин и подлинное оружие воинов.

В трёхдневной программе фестиваля предусмотрено много музыки, ярмарка, катание на ладьях, огненное шоу, мастер-классы. Другими словами, всё необходимое, чтобы почувствовать себя настоящим викингом.