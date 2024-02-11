Зачем в СССР набивали цену прямо на товарах: 4 веские причины

Найти товары без набитой на упаковке цены в Советском Союзе было невозможно. Покупая ту или иную вещь, гражданин мог сразу узнать её реальную стоимость. Продавцы же не имели права продать изделие дороже, чем за указанную сумму. Но зачем в СССР использовали такую странную систему маркировки?

1. Цены регулировались сознательно

Почему были низкие цены в СССР и зачем стоимость выбивали на товарах? Фото © ТАСС / Эдуард Котляков

Экономика СССР была полностью под контролем коммунистической партии. Стоимость формировалась не в зависимости от того, сколько средств тратилось на производство продукции, а так, чтобы товары были доступными большинству граждан.

Цена регулировалась даже при закупке сырья, необходимого для производства товаров. Поэтому конечную стоимость для потребителя можно было предсказать на годы вперёд. В связи с этим её увековечивали на упаковке.

2. Фиксированная цена защищала граждан от перекупщиков

Цены СССР поражают многих даже сейчас, но почему их печатали на упаковке? Фото © ТАСС / Виктор Кошевой

Стоимость товаров в разных частях Советского Союза отличалась друг от друга. В Москве и Ленинграде цены были дешевле, а на Крайнем Севере — дороже (из-за сложностей с доставкой). Указание стоимости на упаковке позволяло избежать ситуации, когда хитрый перекупщик с Крайнего Севера продаёт в столице дороже тот товар, который куплен по более низкой цене.

3. Государство компенсировало свои расходы

Зачем в СССР ставили фиксированную стоимость? Фото © ТАСС / Александр Коньков, Борис Трепетов

На многие товары в Советском Союзе искусственно сдерживали цены на низком уровне. Порой они продавались намного ниже себестоимости. Это касалось в первую очередь производства канцелярских принадлежностей и детской одежды. Товары этих категорий продавались очень дёшево, поскольку заводам-изготовителям страна выделяла дотации.

Чтобы компенсировать затраты на производство социально значимых товаров, в СССР искусственно завышали цены на другие категории изделий. Например, с огромной наценкой продавались так называемые предметы роскоши — машины. В автосалонах они стоили космических денег, хотя себестоимость была не такой уж и высокой.

4. Цена на упаковке была своеобразным товарным знаком СССР

Зачем в СССР регулировали цены и выбивали стоимость на товарах? Фото © ТАСС / Николай Акимов

Указанная на упаковке стоимость вызывала доверие у жителей Советского Союза к изготовителю. Надпись "Цена: 50 копеек" была таким же брендом. К тому же каждый гражданин СССР в то время знал: если на товаре указана цена, значит, это не подделка.

Но даже современные люди положительно относятся к товарам, сделанным в Советском Союзе. Когда видят на ложках или тарелках надпись "Цена: 50 копеек", то знают: перед ними вещь, которая прослужит десятилетия.

Почему цену именно набивали, а не наклеивали?

Есть объективная причина, почему в СССР стоимость наносили именно таким образом. Фото © Shutterstock

Наклейки в Советском Союзе не использовали из-за ненадобности. Судите сами: цены были стабильными на протяжении многих лет. Зачем заводам-изготовителям было тратиться на наклейки, если стоимость и так не изменится? Легче же просто набить цифры на упаковке!