Уральские дизайнеры придумали полезный аксессуар для бойцов СВО

Студенты челябинского Международного института дизайна и сервиса придумали специализированный рюкзак для участников СВО. Изобретение может выдерживать большие нагрузки, например при переноске боеприпасов.

Как рассказала доцент кафедры дизайна, рисунка и живописи МИДиС Оксана Першина, до этого военные сами пытались решить эту проблему, но придуманные ими рюкзаки быстро рвались. Тогда им на помощь пришли уральские дизайнеры. Пробный экземпляр рюкзака отправили на фронт ещё в ноябре. Бойцы опробовали новинку и остались довольны, однако указали на несколько недостатков, которые студенты пообещали исправить.

Сейчас дизайнеры заняты оформлением патента, пишет РИА "Новости". Кстати, это не единственное их изобретение. Летом в этом институте придумали и начали выпускать специальные утеплённые снуды, которые не сковывают движения и не падают во время бега.