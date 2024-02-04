Ноу-хау для сбивания сосулек с крыш придумали инженеры из Челябинска

Инженеры из Челябинска придумали, как избавить мир от падающих с крыш сосулек. Они изобрели кабель, который будет топить лёд. Как рассказал SHOT инженер Игорь Панасюк, альтернативные модели нагревателей не всегда подходят для шиферных крыш, однако созданный им прибор можно использовать и там. Кроме того, приспособление энергосберегающее.

Инженер Игорь Панасюк рассказал, как работает его установка для предотвращения сосулек. Видео © T.me / SHOT

Основой тепловой установки является греющий кабель из алюмополимерного композита, который встроен в плоскую панель. Устройство устанавливается вдоль края крыши, где расплавляет наледь, не давая образоваться сосулькам в тёплой зоне. По словам изобретателя, эти же модули можно применять не только на крышах, но и под тротуарной плиткой, чтобы поверхность всегда была сухой, без снега и льда.