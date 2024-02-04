Ноу-хау для сбивания сосулек с крыш придумали инженеры из Челябинска
В Челябинске создали нагреватель для крыш, который предотвратит падение сосулек
Инженеры из Челябинска придумали, как избавить мир от падающих с крыш сосулек. Они изобрели кабель, который будет топить лёд. Как рассказал SHOT инженер Игорь Панасюк, альтернативные модели нагревателей не всегда подходят для шиферных крыш, однако созданный им прибор можно использовать и там. Кроме того, приспособление энергосберегающее.
Инженер Игорь Панасюк рассказал, как работает его установка для предотвращения сосулек. Видео © T.me / SHOT
Основой тепловой установки является греющий кабель из алюмополимерного композита, который встроен в плоскую панель. Устройство устанавливается вдоль края крыши, где расплавляет наледь, не давая образоваться сосулькам в тёплой зоне. По словам изобретателя, эти же модули можно применять не только на крышах, но и под тротуарной плиткой, чтобы поверхность всегда была сухой, без снега и льда.
А ранее Life.ru сообщал, что коммунальные службы хотят обязать очищать балконы от снега и наледи. С таким предложением выступила первый зампред Комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова. По мнению парламентария, сегодняшней задачей представителей ЖКХ должна также стать очистка отдельных балконов, ведь не все граждане физически могут это сделать.
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