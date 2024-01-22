Коммунальщиков хотят обязать чистить балконы от снега и сосулек
"Известия": Коммунальщиков могут обязать чистить балконы от наледи и снега
Коммунальные службы хотят обязать очищать балконы от снега и наледи. С таким предложением выступила первый зампред Комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова. Письмо с соответствующим текстом она направила на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина, пишет газета "Известия".
Говоря об опасности подобных явлений, Лантратова напомнила о случае, когда в Санкт-Петербурге в результате схода льда с козырька балкона погиб 31-летний мужчина. Владельца квартиры с балконом взяли под стражу и возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
К сожалению, данный трагический случай далеко не единственный. По мнению парламентария, сегодняшней задачей представителей ЖКХ должна также стать очистка отдельных балконов, ведь не все граждане физически могут это сделать.
"В результате наледь с балконов не убирается и возникает дополнительная угроза жизни и здоровью наших сограждан. С учётом вышеизложенного представляется важным закрепить обязанность исполнителя коммунальных услуг систематически проводить работы по очистке балконов жилых домов от льда и снега", — указала Лантратова.
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Агентство "Москва" / Александр Авилов