В Москве сосулька упала на годовалую девочку с крыши восьмиэтажки

В Москве сосулька упала на годовалую девочку с крыши восьмиэтажного дома. Как сообщает SHOT, малышка пострадала около подъезда в Войковском районе.

По данным телеграм-канала, мать вызвала скорую и дочь доставили в больницу. Состояние юной пациентки уточняется.