В Москве сосулька упала на годовалую девочку с крыши восьмиэтажки
В Москве сосулька упала на годовалую девочку с крыши восьмиэтажного дома. Как сообщает SHOT, малышка пострадала около подъезда в Войковском районе.
По данным телеграм-канала, мать вызвала скорую и дочь доставили в больницу. Состояние юной пациентки уточняется.
Ранее Лайф писал, что в Санкт-Петербурге мужчина погиб из-за упавших с крыши сосулек и снега. Его тело нашли на ступеньках продуктового магазина. Скорая смогла лишь констатировать смерть.
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ТАСС / Роман Балаев