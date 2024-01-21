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21 января, 11:38

В Москве сосулька упала на годовалую девочку с крыши восьмиэтажки

В Москве сосулька упала на годовалую девочку с крыши восьмиэтажного дома. Как сообщает SHOT, малышка пострадала около подъезда в Войковском районе.

По данным телеграм-канала, мать вызвала скорую и дочь доставили в больницу. Состояние юной пациентки уточняется.

Огромная четырёхэтажная сосулька угрожающе свисла с дома в Сибири
Огромная четырёхэтажная сосулька угрожающе свисла с дома в Сибири

Ранее Лайф писал, что в Санкт-Петербурге мужчина погиб из-за упавших с крыши сосулек и снега. Его тело нашли на ступеньках продуктового магазина. Скорая смогла лишь констатировать смерть.

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ТАСС / Роман Балаев

Никита Осипов
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