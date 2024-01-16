Жена бойца СВО из Ханты-Мансийска получила премию "Служение" за проект по помощи армии

Её проект "В единстве — наша сила" объединил горожан для помощи бойцам на передовой: они проводят патриотические встречи детей с ветеранами СВО, участники которых нарезают ткани для маскировочных сетей и комплектуют коробки с гуманитарной помощью. К слову, муж Кристины прямо сейчас выполняет задачи в зоне проведения СВО. Она со слезами на глазах призналась, что столь высокая награда для неё — большая честь.

"Хочу сказать огромное спасибо главе Ханты-Мансийска Максиму Ряшину. За поддержку, понимание и тот труд, который мы с вами проделываем, поддерживая наших бойцов. Спасибо моей команде, родным, близким, жителям всего нашего замечательного города... Эту победу я хочу посвятить своему супругу, который находится на передовой. Я думаю, что он будет мной очень сильно гордиться. И теперь я, как и все жители нашей великой страны, буду ждать наших героев с победой", — сказала она.