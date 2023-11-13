Муниципальных работников наградят Всероссийской премией "Служение"

В январе следующего года состоится вручение Всероссийской муниципальной премии "Служение", за которую поборются муниципальные работники, отличившиеся в создании и развитии социальных проектов. С сегодняшнего дня открывается приём заявок на её соискание.

Всего премия будет вручена в десяти номинациях: Создание эффективных каналов коммуникации с гражданами (номинация "Прямой разговор — доверие к власти").

Внедрение цифровых технологий ("Новые технологии — новые возможности").

Проекты по популяризации муниципального образования ("Мой край — моя гордость").

Проекты по популяризации института наставничества ("Опыт наставника — успех молодых").

Повышение качества жизни граждан ("Малая родина — сила России").

За помощь участникам СВО и их семьям ("Защита Отечества — общее дело").

Проекты при участии бизнеса ("Объединяя усилия, умножаем возможности").

Успешные управленческие решения ("Практики муниципалитета — решения для страны").

Совместная работа представителей власти и граждан ("Инициатива каждого — общий успех").

Специальная номинация для работников, чья деятельность наиболее ярко раскрывает понятие "служение" ("Судьба человека — гордость Отечества").

Вручение премий осуществляется по поручению президента РФ Владимира Путина, тогда как организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента Российской Федерации.

"Муниципальная премия позволит привлечь больше внимания к работе органов местного самоуправления, показать ярких представителей муниципального сообщества. Среди них — те, кто ушёл в зону СВО, кто воспитывает в своих семьях по 5–10 приёмных детей, кто организовал работу волонтёров для помощи нашим солдатам и их семьям. И таких историй, достойных подражания, сегодня немало", — приводит слова сопредседателя ВАРМСУ сайт ассоциации.