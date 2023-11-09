В шорт-лист просветительской премии общества "Знание" вошли 89 участников

В шорт-лист просветительской премии российского общества "Знание" вошли 89 участников из 25 регионов РФ. Об этом сообщили в пресс-службе общества. Уточняется, что всего было подано более чем 13 тысяч заявок со всей страны.

"В шорт-лист "Знание. Премия-2023" вошли 45 просветителей и 37 проектов из 25 регионов России, а также семь компаний", — говорится в сообщении.

В обществе "Знание" добавили, что просветительскую деятельность участников оценивал экспертный совет. Он состоит из ведущих представителей науки, искусства, культуры, бизнеса и прочих сфер. Всего в нём более ста различных специалистов. Среди них также есть государственные деятели, руководители компаний, ректоры вузов и другие.

Лидерами по числу соискателей премии стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская и Саратовская области, Краснодарский край, Свердловская область, а также Ставропольский край, Республика Башкортостан и Пермский край. Сбор заявок на новую специальную номинацию "Иностранный просветитель года" продлится до 27 ноября.