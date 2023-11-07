Голикова и Кравцов открыли иммерсивную выставку о просвещении на форуме "Россия"

Посетители Международной выставки-форума "Россия" смогут проследить весь исторической путь отечественного образования. Об этом 7 ноября рассказали заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова и министр просвещения России Сергей Кравцов, открывшие на ВДНХ иммерсивную экспозицию "Просвещение: Большие перемены".

Татьяна Голикова и Кравцов — о выставке "Россия" и экспозиции "Просвещение: Большие перемены". Видео © LIFE

"Ребята, создавая эту выставку, стремились показать движение российского образования к будущему. Как от того хорошего, что было в прошлом, так и от тех ошибок, которые были совершены раньше, чтобы избежать их повторения и прийти к тому образованию, которое необходимо нам для того, чтобы воспитывать граждан новой России, чтобы они были строителями нашей страны. И мне кажется, что у ребят получилось", — рассказала Голикова о впечатлении, которое произвела на неё выставка.

Экспонаты иммерсивной экспозиции "Просвещение: Большие перемены". Фото © LIFE

Она добавила, что, для того чтобы посетить все представленные активности, потребуется много времени, но это позволит отследить реальные изменения в системе образования страны: от советского букваря к новейшему учебнику по истории России, выпущенному совсем недавно. На экспозиции показали, как менялся ученик, какие тяжёлые годы были у учительства, как сложно было в 90-е справиться с отсутствием зарплат, какие были школы и в каком состоянии они находились, как закрывались и продавались детские сады и что происходит сейчас под руководством президента Владимира Путина, сказала Голикова.

Экспонаты иммерсивной экспозиции "Просвещение: Большие перемены". Фото © LIFE

Она подчеркнула, что все нацпроекты и все приоритеты, которые были объявлены в этой сфере, сделали возможным совершенствование той системы образования, над которой мы продолжаем работать. По мнению Голиковой, министерство можно критиковать, с одной стороны, за быстроту введения новшеств, а с другой стороны — за некоторые непонятные моменты, но если посмотреть на это в целом, то очень чётко видно, что страна идёт вперёд, умеет работать над ошибками и стремится к тому, что можно увидеть в конце этой выставки.

Ретроспектива иммерсивной экспозиции "Просвещение: Большие перемены". Фото © LIFE

"Сегодня наша система школьного образования является одной из лучших в мире. Мы взяли лучший опыт системности советского образования: у нас введены единые федеральные программы, готовятся федеральные учебники, уникальная информационная среда ФГИС "Моя школа", повышается престиж профессии учителя", — продолжил Кравцов.

Он отметил, что конкурс на некоторые педагогические специальности составляет от 10 до 15 человек на место. Кравцов обратил внимание и на строительство новых школ по всей стране. В Бурятии, к примеру, открыто 1000 новых учебных заведений в рамках нацпроекта образования. Продолжается и программа капремонта школ, активно внедряется система воспитания учеников.

Иммерсивная экспозиция "Просвещение: Большие перемены". Фото © LIFE

Выставка будет открыта в январе во всех парках "Россия — моя история", также о ней расскажут школьникам в рамках "Разговоров о важном". Кроме того, было принято решение подготовить обновлённый учебник обществознания. В целом те достижения, которые сегодня представлены на Международной выставке "Россия", лягут в основу в том числе и этого учебника, потому что стране есть чем гордиться. Наша страна развивается, несмотря на санкции и ограничения. Мы под руководством нашего президента идём вперёд, подытожил министр просвещения.