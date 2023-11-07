Регион

Уведомления отключены

7 ноября, 13:07

Голикова и Кравцов открыли иммерсивную выставку о просвещении на форуме "Россия"

Посетители Международной выставки-форума "Россия" смогут проследить весь исторической путь отечественного образования. Об этом 7 ноября рассказали заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова и министр просвещения России Сергей Кравцов, открывшие на ВДНХ иммерсивную экспозицию "Просвещение: Большие перемены".

Татьяна Голикова и Кравцов — о выставке "Россия" и экспозиции "Просвещение: Большие перемены". Видео © LIFE

"Ребята, создавая эту выставку, стремились показать движение российского образования к будущему. Как от того хорошего, что было в прошлом, так и от тех ошибок, которые были совершены раньше, чтобы избежать их повторения и прийти к тому образованию, которое необходимо нам для того, чтобы воспитывать граждан новой России, чтобы они были строителями нашей страны. И мне кажется, что у ребят получилось", рассказала Голикова о впечатлении, которое произвела на неё выставка.

Экспонаты иммерсивной экспозиции "Просвещение: Большие перемены". Фото © LIFE

Экспонаты иммерсивной экспозиции "Просвещение: Большие перемены". Фото © LIFE

Она добавила, что, для того чтобы посетить все представленные активности, потребуется много времени, но это позволит отследить реальные изменения в системе образования страны: от советского букваря к новейшему учебнику по истории России, выпущенному совсем недавно. На экспозиции показали, как менялся ученик, какие тяжёлые годы были у учительства, как сложно было в 90-е справиться с отсутствием зарплат, какие были школы и в каком состоянии они находились, как закрывались и продавались детские сады и что происходит сейчас под руководством президента Владимира Путина, сказала Голикова.

Экспонаты иммерсивной экспозиции "Просвещение: Большие перемены". Фото © LIFE

Экспонаты иммерсивной экспозиции "Просвещение: Большие перемены". Фото © LIFE

Она подчеркнула, что все нацпроекты и все приоритеты, которые были объявлены в этой сфере, сделали возможным совершенствование той системы образования, над которой мы продолжаем работать. По мнению Голиковой, министерство можно критиковать, с одной стороны, за быстроту введения новшеств, а с другой стороны — за некоторые непонятные моменты, но если посмотреть на это в целом, то очень чётко видно, что страна идёт вперёд, умеет работать над ошибками и стремится к тому, что можно увидеть в конце этой выставки.

Ретроспектива иммерсивной экспозиции "Просвещение: Большие перемены". Фото © LIFE

Ретроспектива иммерсивной экспозиции "Просвещение: Большие перемены". Фото © LIFE

"Сегодня наша система школьного образования является одной из лучших в мире. Мы взяли лучший опыт системности советского образования: у нас введены единые федеральные программы, готовятся федеральные учебники, уникальная информационная среда ФГИС "Моя школа", повышается престиж профессии учителя", продолжил Кравцов.

Он отметил, что конкурс на некоторые педагогические специальности составляет от 10 до 15 человек на место. Кравцов обратил внимание и на строительство новых школ по всей стране. В Бурятии, к примеру, открыто 1000 новых учебных заведений в рамках нацпроекта образования. Продолжается и программа капремонта школ, активно внедряется система воспитания учеников.

Иммерсивная экспозиция "Просвещение: Большие перемены". Фото © LIFE

Иммерсивная экспозиция "Просвещение: Большие перемены". Фото © LIFE

Выставка будет открыта в январе во всех парках "Россия — моя история", также о ней расскажут школьникам в рамках "Разговоров о важном". Кроме того, было принято решение подготовить обновлённый учебник обществознания. В целом те достижения, которые сегодня представлены на Международной выставке "Россия", лягут в основу в том числе и этого учебника, потому что стране есть чем гордиться. Наша страна развивается, несмотря на санкции и ограничения. Мы под руководством нашего президента идём вперёд, подытожил министр просвещения.

Выставка "Россия" на ВДНХ — это путь к восстановлению сильной страны, заявил эксперт

Выставка "Россия" на ВДНХ — это путь к восстановлению сильной страны, заявил эксперт

Напомним, на ВДНХ 4 ноября открылась Международная выставка-форум "Россия". На ней представлены главные достижения всех 89 регионов страны, а также отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года. Выставка будет работать до 12 апреля 2024 года. За первые три дня её посетили около 450 тысяч жителей и гостей города.

Обложка ©

LIFE

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Выставка "Россия"
  • Татьяна Голикова
  • сергейкравцов
  • Политика России
  • Образование
  • Политика
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров