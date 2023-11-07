Выставку "Россия" в Москве за три дня посетили почти 450 тысяч человек

Международную выставку-форум "Россия" в Москве посетили за первые три дня около 450 тысяч жителей и гостей города. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на организаторов.

"Гостями Международной выставки-форума "Россия" в первые три дня работы стали 448 тысяч человек. Это рекорд для ВДНХ. В день открытия выставки — 6 ноября — её посетили 191 тысяча человек, 5 ноября — 123 тысячи человек, 6 ноября — 134 тысячи человек", — отмечается в заявлении.

Создатели выставки уверены, что вряд ли будет спад интереса к мероприятию, потому что посетителей ждут новые программы. Так, с 8 ноября стартуют Дни регионов, где можно узнать о туризме по России и достижениях субъектов. С 15 января по 9 февраля пройдут Дни российской экономики. В целом на обход всей выставки может потребоваться до шести дней, добавили организаторы.