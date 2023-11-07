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7 ноября, 08:03

Выставку "Россия" в Москве за три дня посетили почти 450 тысяч человек

Международную выставку-форум "Россия" в Москве посетили за первые три дня около 450 тысяч жителей и гостей города. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на организаторов.

"Гостями Международной выставки-форума "Россия" в первые три дня работы стали 448 тысяч человек. Это рекорд для ВДНХ. В день открытия выставки — 6 ноября — её посетили 191 тысяча человек, 5 ноября — 123 тысячи человек, 6 ноября — 134 тысячи человек", — отмечается в заявлении.

Создатели выставки уверены, что вряд ли будет спад интереса к мероприятию, потому что посетителей ждут новые программы. Так, с 8 ноября стартуют Дни регионов, где можно узнать о туризме по России и достижениях субъектов. С 15 января по 9 февраля пройдут Дни российской экономики. В целом на обход всей выставки может потребоваться до шести дней, добавили организаторы.

Выставка "Россия" вдохновляет посетителей на самореализацию и внушает гордость за Родину

Выставка "Россия" вдохновляет посетителей на самореализацию и внушает гордость за Родину

Напомним, на ВДНХ 4 ноября открылась международная выставка-форум "Россия". На ней представлены главные достижения всех 89 регионов страны, а также отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года. Выставка будет работать до 12 апреля 2024 года.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Татьяна Миссуми
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