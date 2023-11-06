Выставка "Россия" вдохновляет посетителей на самореализацию и внушает гордость за Родину

Главные герои международной выставки-форума "Россия" — это люди. И не только изобретатели, инноваторы и учёные, но и те, кто на ней работает, показывая посетителям удивительные стороны регионов Российской Федерации. Об этом в беседе с Лайфом рассказал политконсультант, автор телеграм-канала "Смыслы и стратегии", член Комитета по политическим технологиям РАСО Станислав Корякин.

Важно, что команды, которые работают на экспозициях регионов, — это, насколько удалось увидеть при посещении, представители этих регионов, отметил он. Они, показывая регион, рассказывают в том числе о себе и, работая на площадках, также формируют мнение о регионах, это мнение очень позитивное. Основные эмоции, которые люди испытывают при посещении этой выставки, — удивление, воодушевление и гордость.

Политконсультант, автор телеграм-канала "Смыслы и стратегии", член Комитета по политическим технологиям РАСО Станислав Корякин. Фото © Предоставлено Лайфу

"Я сам это наблюдал — был в день открытия 4 ноября, походил по экспозициям, наблюдал, общался с посетителями. И очень интересно видеть, когда родители там рассказывают своим детям, показывают достижения своей Родины — большой и малой: "Вот я родом из этого региона, смотри, что у нас производят и чем знаменита область (край, республика)", — поделился впечатлениями собеседник Лайфа.

Эти положительные эмоции объяснимы, ведь на выставке люди в концентрированном виде видят реальные прорывы в технологиях и другие достижения. Например, вина терруара Севастополь. Мы все знали про вина зарубежные — те, кто, собственно, достиг 18 лет, но сейчас страна вполне может представить образцы точно не хуже, а даже порой лучше, чем те, что на слуху и произведены за границей, добавил политконсультант.

"Важный момент из моих наблюдений, который нужно отметить, — это гордость посетителей за людей, страну и себя. Люди заряжаются мотивом что-то делать самостоятельно, реализовываться в России. Придумывать и придуманное воплощать. Надо отметить, что в целом выставка сама получилась настолько мощной, что позволяет посетителям заново открыть Россию, познакомиться с ней. Потому что в обычной жизни ты видишь то, что вокруг тебя, и не всегда видишь то, что происходит в других регионах. Кто чем может гордиться. И выставка в концентрированном виде даёт такую возможность", — указал член Комитета РАСО.

Впервые в XXI веке граждане России увидели единую площадку представления интересов и достижений страны, подчеркнул политэксперт. Это продолжает, возрождает традицию предыдущей эпохи, советского времени, в новом формате и с новыми технологиями. На специально созданной ранее площадке соединены инновации и традиции. Надо отметить, что выставка открылась 4 ноября. Но при этом этот символизм проявляется и в различных экспозициях регионов и компаний, которые представлены на выставке. Это и демонстрация единства России, её многообразие. Можно сказать, некое проявление цивилизационного подхода во взгляде на страну.

Такой масштабный проект не мог быть реализован без поддержки президента, она очень заметна. Многие идеи выдвигались участниками различных встреч с президентом, какие-то он сам озвучивал впервые, но мы можем оценить успехи страны по тем достижениям, по тем проектам, которые уже реализованы: Крымский мост, например, космодром Восточный или наши отечественные вина из Севастополя и других регионов, подытожил Корякин.