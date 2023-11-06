Ирина Дубцова выступит на сцене Международной выставки‑форума "Россия" 6 ноября

Певица Ирина Дубцова выступит на сцене Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ 6 ноября.

Выступление артистки пройдёт во время концерта, который организовал павильон Банка России "Умные финансы". В мероприятии также участвуют кавер-группа CrazyBeats и DJ Tonixx. Концерт начнётся в 15:00 и продлится три часа, сообщили в пресс-службе АНО "Дирекция Международной выставки-форума "Россия".

"Одна из самых талантливых исполнительниц на российской эстраде. Её концерт — это всегда потрясающая энергетика с живым звуком! Положительное настроение и приятные воспоминания — это то, что останется надолго после этого вечера", — рассказали организаторы, добавив, что на концерте зрители смогут услышать такие хиты, как "Не целуешь", "Под дождём", "О нём".