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6 ноября, 09:30

Ирина Дубцова выступит на сцене Международной выставки‑форума "Россия" 6 ноября

<p>Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певица Ирина Дубцова выступит на сцене Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ 6 ноября.

Выступление артистки пройдёт во время концерта, который организовал павильон Банка России "Умные финансы". В мероприятии также участвуют кавер-группа CrazyBeats и DJ Tonixx. Концерт начнётся в 15:00 и продлится три часа, сообщили в пресс-службе АНО "Дирекция Международной выставки-форума "Россия".

"Одна из самых талантливых исполнительниц на российской эстраде. Её концерт — это всегда потрясающая энергетика с живым звуком! Положительное настроение и приятные воспоминания — это то, что останется надолго после этого вечера", рассказали организаторы, добавив, что на концерте зрители смогут услышать такие хиты, как "Не целуешь", "Под дождём", "О нём".

Выставка "Россия" на ВДНХ — это путь к восстановлению сильной страны, заявил эксперт

Выставка "Россия" на ВДНХ — это путь к восстановлению сильной страны, заявил эксперт

Как уже рассказывал Лайф, Международная выставка "Россия" открылась на ВДНХ в Москве 4 ноября и в первый же день приняла более 190 тысяч человек. Вчера в комплексе прошёл масштабный флешмоб, в рамках которого посетители вместе с хореографами станцевали сразу на десяти площадках. Помимо того, повара гастрономического фестиваля "Россия — территория вкуса" представили блюда кухонь различных народов нашей необъятной страны.

Александра Мышляева
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