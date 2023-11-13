Кириенко: Премия "Служение" — дань уважения работникам местного самоуправления

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко считает, что премия "Служение" позволит выразить благодарность, уважение и признание людям, работающим в органах местного самоуправления, особенно на прифронтовых или новых территориях России.

"Считаю важным исполнить поручение президента по запуску отдельной премии, которая отметит заслуги людей, посвятивших свою жизнь служению. Не случайно она так и называется. Премия позволит выразить благодарность, уважение и признание людям, представителям местного самоуправления. Это важно особенно для тех, кто, находясь сегодня в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областях, работая в Курской, Брянской, Белгородской областях и Республике Крым, зачастую рискует не меньше, чем ребята на первой линии обороны. Такие люди и смогут стать лауреатами премии", — сказал он на съезде Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Приём заявок для соискателей премии "Служение" открылся 13 ноября. За 2023 год она будет вручаться в десяти номинациях. Среди них есть одна специальная — "За особый вклад в служение людям". Лауреатов на неё будут выдвигать Советы муниципальных образований и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Победителей определит общероссийское голосование.

"В рамках специальной номинации всероссийской муниципальной премии "Служение" "Судьба человека — гордость Отечества" отметят представителей муниципального сообщества, чья деятельность наиболее ярко раскрывает понятие "служение", — говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение Лайфа.

А сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева рассказала о людях, достойных специальной номинации "Судьба человека — гордость Отечества". Она поделилась историей Владимира Николаевича Жданова, главы Шебекинского городского округа Белгородской области, организовавшего эвакуацию жителей, для прикрытия скорых и другого транспорта использовались старые инкассаторские машины, которые защищали людей под непрекращающимися обстрелами. А когда атаки смолкли, Жданов вместе с другими шебекинцами занялся восстановлением города.

Также она поведала о героизме главы муниципального образования "Тит-Арынский наслег" Республики Саха (Якутия) Григория Лукина, который в одиночку спас односельчанку, рухнувшую в ледяную воду во время переправы. За это его наградили медалью "За спасение погибавших".